Fudbaleri Crvene zvezde će u razmaku od četiri dana odigrati dve važne utakmice. I to obe na stadionu "Rajko Mitić".

Prvo će crveno-beli 22. februara od 17.00 časova u 178. večitom derbiju ugostiti Partizan, dok će 26. februara, od 18.45 sati dočekati ekipu Lila u 1/16 finala Lige Evrope.

Spremni za Partizan i Lil - Fudbaleri Crvene zvezde

Crvena zvezda obaveštava navijače da će u petak i subotu biti organizovana slobodna prodaja karata na blagajnama stadiona "Rajko Mitić" za dve predstojeće utakmice, meč plej-ofa Lige Evrope protiv Lila, kao i za 178. večiti derbi.

Pred crveno-belima su dve izuzetno važne utakmice, kako na domaćoj, tako i na evropskoj sceni, zbog čega će podrška navijača sa tribina biti od velikog značaja.

Blagajne na stadionu „Rajko Mitić“ će biti otvorene u petak i subotu, kada će svi zainteresovani navijači moći da obezbede ulaznice za oba duela, dok su karte već dostupne onlajn putem za članove kluba. U subotu, pre utakmice protiv Novog Pazara, navijači će takođe imati priliku da na blagajnama stadiona kupe i karte za 178. večiti derbi i meč protiv Lila. Radno vreme blagajni biće od 10.00 do 18.00 časova u petak, odnosno od 10.00 do 16.00 časova u subotu.

Maksimalan broj ulaznica po jednom kupcu iznosi četiri karte.

Cene ulaznica za 178. večiti derbi:

Sever – 600 dinara

Istok – 1.000 dinara

Zapad – 1.200 dinara



Tribina „Siniša Mihajlović“ – 2.500 dinara

Cene ulaznica za utakmicu protiv Lila:

Sever – 1.200 dinara

Istok – 2.200 dinara

Zapad – 2.600 dinara

Tribina „Siniša Mihajlović“ – 8.000 dinara