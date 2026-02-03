Menja sredinu...
I TREĆI PUT ODLAZI IZ NOVOG PAZARA! Abdulaj Sise napušta Super ligu i odlazi daleko...
Dosadašnji fudbaler Novog Pazara Abdulaj Sise nastaviće karijeru u kazahstanskom Tobolu iz Kostanaja, saznaje Radio Sto plus.
Sise (29) je imao ugovor sa Novim Pazarom do kraja juna 2026, a njegov prevremeni raskid doneće petoplasiranom klubu Super lige Srbije obeštećenje od 63.000 evra.
Partizan - Novi Pazar Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com
Nezvanično, nekadašnji reprezentativac Gvineje u Tobolu će imati godišnju platu od oko 240.000 evra.
Vezni fudbaler je ove sezone za Novi Pazar odigrao 18 utakmica i postigao dva gola.
