Dosadašnji fudbaler Novog Pazara Abdulaj Sise nastaviće karijeru u kazahstanskom Tobolu iz Kostanaja, saznaje Radio Sto plus.

Sise (29) je imao ugovor sa Novim Pazarom do kraja juna 2026, a njegov prevremeni raskid doneće petoplasiranom klubu Super lige Srbije obeštećenje od 63.000 evra.

Partizan - Novi Pazar Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com

Nezvanično, nekadašnji reprezentativac Gvineje u Tobolu će imati godišnju platu od oko 240.000 evra.

Vezni fudbaler je ove sezone za Novi Pazar odigrao 18 utakmica i postigao dva gola.

