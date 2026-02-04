Slušaj vest

Kako se navodi u saopštenju, Barselona je zvanično izrazila spremnost da, u saradnji sa gradskim i regionalnim vlastima, učestvuje u početnoj fazi kandidature, predlažući grad Barselonu kao domaćina završnog meča, dok je stadion Kamp Nou nominovan kao potencijalno mesto odigravanja finala.

Očekuje se da finalna kandidatura bude formalizovana početkom juna 2026. godine, kada će biti podnet kompletan dosije sa svom neophodnom dokumentacijom potrebnom za dobijanje domaćinstva finala, prenosi španska Marka.

Pre klupskog saopštenja, upravna komisija Gradskog veća Barselone odobrila je podnošenje kandidature i prihvatila takozvani "Host City Agreement", kojim grad izražava spremnost da bude domaćin finalne utakmice. Podršku kandidaturi dala je i Vlada Katalonije, ocenivši da Barselona i klub Barselona predstavljaju "najbolju kandidaturu" za domaćinstvo finala.

Uefa je 31. oktobra potvrdila da je primila iskaze interesovanja od 15 nacionalnih saveza za organizaciju finala klupskih takmičenja 2028. i 2029. godine, među kojima je i Kamp Nou za finale Lige šampiona 2029. godine u muškoj konkurenciji.

Izvršni komitet Uefa trebalo bi da u septembru 2026. godine donese odluku o domaćinima osam finala, a Barselona će se u trci za finale Lige šampiona takmičiti sa stadionom Vembli u Londonu.

Pored kandidature za finale Lige šampiona 2029. godine, stadion Barselone, čija se rekonstrukcija očekuje da bude završena pre tog datuma, nalazi se i među opcijama Španskog fudbalskog saveza za domaćinstvo finala Svetskog prvenstva 2030. godine, koje će zajednički organizovati Španija, Portugal i Maroko.