Italijanski fudbal zavijen je u crno nakon vesti da je u 39. godini, posle teške bolesti, preminuo Nikolas Đani, nekadašnji kapiten SPAL-a i jedna od ključnih figura u istoriji ovog kluba.

Đani je ostao upamćen kao vođa generacije koja je ispisala najlepše stranice klupske istorije, predvodeći SPAL od Serije C do elitne Serije A. U dresu tog kluba odigrao je 93 utakmice i postigao osam golova, ostavivši neizbrisiv trag u najuspešnijem periodu SPAL-a.

Profesionalnu karijeru započeo je u Interu, ali nikada nije upisao zvaničan nastup za prvi tim „neroazura“. Tokom tri godine pod ugovorom sa milanskim velikanom, kalio se na pozajmicama u Kremonezeu i Pro Patriji, gde je proveo dve sezone. Najduže se zadržao u Vićenci, za koju je nastupao šest godina i odigrao više od 100 utakmica.

U završnici karijere, koju je okončao 2022. godine, nosio je dresove Peruđe, SPAL-a, Specije, Feralpisala i Desencano Kalvine.