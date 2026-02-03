BRUNO DUARTE POSTAJE OZBILJAN PROBLEM ZA ZVEZDU: Brazilac nema dozvolu da ode, ali pojavio se jedan bogati klub
Menadžment FK Crvena zvezda razmtarao je status Bruna Duartea ove zime i posle savetovanja sa trenerom Dejanom Stankovićem doneta je odluka da Brazilac ostane na Marakani.
Crveno-beli su imali nekoliko unosnih ponuda iz Ujedinjenih Arapaskih Emirata, a i klubovi iz Brazila nisu ostali ravnodušni na odlične partije iskusnog napadača.
Hvalio ga i Vladan Milojević
Bruno Duarte postigao je gol protiv Selte u Ligi Evrope, a onda još dva puta bio precizan na otvaranju prolećnog dela Superlige protiv Čukaričkog. I ti golovi uticali su da se pojave novi interesenti, kada je u pitanju centarfor iz Brazila.
Prema pisanju grčkih medija, Panatinaikos je ozbiljno zagrejan da dovede Bruna Duartea. Nekadašnji trener Crvene zvezde Vladan Milojević više nego pohvalno pričao je o Brazilcu, naglasivši kvalitet i pouzdanost napadača. Nije tajna da su klubovi iz Emirata nudili crveno-belima 4.000.000 evra, koliko glasi i ponuda iz Atine.
Grci moraju da odreše kesu
Međutim, moraće Panatinaikos dodatno da se ispruži, svestan je toga i Rafa Benitez, šef struke atinskih "zelenih", pošto u Crvenoj zvezdi nisu baš radi da se odreknu napadača pred važne utakmice protiv Lila u šesnaestini finala Lige Evrope i predstojećeg derbija sa Partizanom. Bruno Duarte u ovoj formi u kakvoj je trenutno, itekako je potreban klubu iz Ljutice Bogdana 1A.
Opet, sa druge strane, Brazilac ima 29 godina i kao takav je ozbiljan mamac za prodaju. Iza sebe veoma zapaženu sezonu. Odigrao je 30 utakmica u svim takmičenjima za crveno-bele, dao 12 golova i upisao pet asistencija. Na Marakanu Bruno Duarte je stigao u leto 2024. za 2.000.000 evra iz portugalskog Farensea.
Ponikao u Sao Paolu
Pre toga, igrao je u Saudijskoj Arabiji za Damak, pa u Portugalu za Gimaraeš, te ukrajinski Lavov. Ponikao je u Brazilu u Sao Paolu i Palmeirasu, dok je iz Portugeze stigao u Evropu.
Bruno Duarte ima ugovor sa Crvenom zvezdom do juna 2027. godine. Njegova cena pream specijalizovanom portalu Transfermarkt iznosi 4.500.000 evra.