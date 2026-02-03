Slušaj vest

Kako je saopštio istanbulski klub, transfer je podrazumevao razmenu igrača, prema kojoj je marokanski napadač Jusuf En-Nesiri trebalo da pređe u Al-Itihad, ali posao nije završen u ponedeljak zbog administrativnih grešaka saudijskog kluba.

"Zbog netačnog unosa relevantnih podataka u TMS (Transfer Matching System) od strane suprotnog kluba, postupak nije mogao da bude završen u okviru prelaznog roka, iz razloga nezavisnih od našeg kluba", navodi se u saopštenju Fenerbahčea, uz poruku da je klub "posvetio maksimalnu pažnju svakom detalju".

Korišćenje Fifa "Transfer Matching Systema" obavezno je za sve međunarodne transfere.

Iz Fenerbahčea su dodali da je zatraženo produženje roka, da su obavljeni neophodni razgovori sa Fifa i da su preduzeti svi koraci kako bi se proces uspešno okončao, ali da Al-Itihad "nije završio potrebne procedure bez ikakvog obrazloženja".

Kante (34), koji je član Al-Itihada od 2023. godine, nedavno se vratio u reprezentaciju Francuske i u novembru je upisao 65. nastup za "trikolore" u pobedi protiv Ukrajine 4:0.

Fenerbahče se ove sezone bori za prvu titulu šampiona Turske posle 12 godina. Tokom zimskog prelaznog roka klub je angažovao još jednog francuskog reprezentativca, vezistu Matea Genduzija, koji se nada povratku u nacionalni tim uoči Svetskog prvenstva.

(Beta)