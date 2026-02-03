Slušaj vest

Fudbalski klub Crvena zvezda saopštio je danas da će u petak i subotu biti organizovana slobodna prodaja karata na blagajnama stadiona “Rajko Mitić” za revanš meč plej-ofa Lige Evrope protiv Lila i 178. večiti derbi protiv Partizana.

Crveno-beli će 178. večiti derbi odigrati 22. februara sa početkom u 17 časova, dok je revanš susret plej-ofa Lige Evrope protiv Lila zakazan za 26. februar od 18.45 časova.

Čukarički - Crvena zvezda, 21. kolo Super lige Srbije Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

- Blagajne na stadionu ‘Rajko Mitić’ biće otvorene u petak i subotu, a svi zainteresovani navijači moći će da kupe ulaznice za oba meča. Karte su već dostupne onlajn za članove kluba. Takođe, u subotu, uoči utakmice protiv Novog Pazara, biće omogućena kupovina karata na blagajnama stadiona za 178. večiti derbi i duel sa Lilom - naveo je klub u saopštenju.

Radno vreme blagajni biće od 10 do 18 časova u petak, odnosno od 10 do 16 časova u subotu. Maksimalan broj ulaznica po jednom kupcu iznosi četiri karte.

Cene ulaznica za 178. večiti derbi su: sever 600 dinara, istok 1.000, zapad 1.200, dok je cena karte za tribinu “Siniša Mihajlović” 2.500 dinara.

Ulaznice za revanš meč protiv Lila koštaju: sever 1.200 dinara, istok 2.200, zapad 2.600, dok je cena karte za tribinu “Siniša Mihajlović” 8.000 dinara.

