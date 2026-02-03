Nenad Stojaković napušta Partizan!
OTKAZ KAO VRATA! ZBOGOM! Nenad Stojaković leti iz Partizana, ko je ta paklena zamena za vrelu klupu crno-belih?
Aktuelnom treneru FK PartizanNenadu Stojakoviću odbrojani su dani u Humskoj!
Prema pisanju "Mozzartsporta", u Humskoj razmišljaju o smeni aktuelnog šefa stručnog štaba, pošto je to jedini logičan splet okolnosti.ž
Nenad Stojaković, trener FK Partizan Foto: Printscreen / Youtube / FK Partizan Beograd
U Partizanu su svi složni da Blagojević treba da "leti" i ta odluka se uskoro očekuje, preneo je pomenuti portal.
Stojaković je u novembru nasledio Srđana Blagojevića na klupi i za nešto više od dva meseca je srušio sve ono što je pozitivno bilo urađeno od letos.
Čekamo novo ime koje će sesti na vrelu klupu Partizana kako bi popravio sve ono što je Stojaković pokvario.
