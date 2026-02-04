Slušaj vest

Legendarni francuski terener Gi Ru (87) dao je u jednom intervjuu skandalozan komentar na račun ženskog fudbala.

"Žena ima širu karlicu i stvorena je da rađa decu. A fudbal nije za široke karlice. Imam veliko poštovanje prema mladim ženama koje se bave sportom koji vole", rekao je Ru u intervjuu za "l’Est Éclair" i dodao:

"Ali ako me pitate da li su ženske igre atraktivne, uputiću vas na utakmice niže lige koje se igraju pred 800 gledalaca".

Ovo nije prvi puta da Ru omalovažava ženski fudbal, pošto je i pre godinu dana na oproštajnoj utakmici čuvenog napadača Đibrila Sisea dao jednu krajnje neprimerenu izjavu koja je podigla veliku buru u javnosti.

"Želite li smelo poređenje? Izgleda kao utakmica ženskog fudbala".

Ru je istinska legenda francuskog Oksera - čak 44 godine sedeo je na klupi ovog tima. Od četvrtog ranga takmičenja doveo ih je do titule prvaka Francuske (1996. godine), četiri osvojena Kupa Francuske i Intertoto kupa 1998. godine.