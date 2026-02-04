Slušaj vest

Francuski fudbaler Ngolo Kante potpisao je danas ugovor sa Fenerbahčeom, nakon što je njegov dolazak u turski klub bio odložen zbog administrativnih problema.

Detalji ugovora nisu saopšteni, a predsednik Fenerbahčea Sadetin Saran zahvalio se danas predsedniku Turske Redžepu Tajipu Erdoganu "na značajnoj podršci koju je pružio kako bi se ovaj proces uspešno priveo kraju".

Kante je u Fenerbahče stigao iz saudijskog Al Itihada.

Ngolo Kante Foto: Paul Terry / Zuma Press / Profimedia

Transfer je u utorak delovao gotovo propalo, nakon što je Fenerbahče optužio Al Itihad da je odgovoran za kolaps dogovora, navodeći da posao nije mogao da bude realizovan zbog administrativnih grešaka saudijskog kluba. Međutim, Al Itihad je kasnije na društvenoj mreži Iks objavio oproštajnu poruku, uz potvrdu da je pristao "da proda preostali period" Kanteovog ugovora.

Tridesetčetvorogodišnji Kante, koji je u Al Itihad stigao 2023. godine, nedavno se vratio u reprezentaciju Francuske i u novembru zabeležio 65. nastup za "trikolore", u ubedljivoj pobedi nad Ukrajinom 4:0. Sa Francuskom je osvojio titulu svetskog prvaka 2018. godine.

Kante je najblistavije trenutke u klupskoj karijeri doživeo u Lesteru i Čelsiju. Sa oba kluba osvojio je titulu šampiona Engleske, dok je sa Čelsijem trijumfovao i u Ligi šampiona.

Fenerbahče juri prvu titulu šampiona Turske posle 12 godina. Tokom prelaznog roka klub je angažovao i još jednog francuskog reprezentativca, vezistu Matea Genduzija.

Beta