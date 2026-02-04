Slušaj vest

Levi bek je propustio prethodnih 11 utakmica u Super ligi Srbije pošto je doživeo povredu na meču protiv Vojvodine 4. oktobra 2025. godine.

Pokušali su crno-beli i Jurčević da saniraju povredu, ali je na početku priprema u Antaliji ona obnovljena.

Sledeći korak je bio logičan - operacija.

Kako saznaje i prenosi "Meridian sport", Mario Jurčević je operisan u utorak u Finskoj, a zahvat na Ahilovoj tetivi je prošao u najboljem redu.

Mario Jurčević u dresu Partizana

Pred fudbalerom je sada oporavak, verovatno duži. Kako je naveo pomenuti portal, Jurčević neće igrati ove sezone.

Kurir sport/Meridian sport

