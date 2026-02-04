Slušaj vest

Francuski fudbaler Žan-Luk Dompe kažnjen je novčanom kaznom u "šestocifrenom iznosu" od strane svog kluba Hamburga zbog vožnje pod uticajem alkohola.

Hamburg je u saopštenju naveo da je 30-godišnji krilni napadač dobio "rekordnu kaznu u šestocifrenom iznosu" i da se izvinio tokom sastanka u utorak zbog svog ponašanja.

Dompe je zaustavljen krajem januara tokom saobraćajne kontrole, kada je policija utvrdila prisustvo alkohola u dahu. Klub je u skladu s tim suspendovao igrača do daljnjeg.

Hamburg je naveo da će Dompe ostati van terena tokom ove nedelje, ali da će se vratiti treninzima.

"Svestan sam da jednostavno izvinjenje nije dovoljno. Apsolutno sam izneverio ulogu uzora. Napravio sam ozbiljne greške i, naravno, u potpunosti preuzimam odgovornost za posledice. Razumem razočaranje kluba, stručnog štaba i svih navijača koji su me do sada podržavali. Iskreno mi je žao i što sam izneverio tim u ovoj izuzetno važnoj fazi sezone", naveo je Dompe.

Hamburg, koji se prošle sezone vratio u Bundesligu posle sedam godina, trenutno zauzima 13. mesto u ligi.

Ne propustiteFudbalOPERISAN FUDBALER PARTIZANA: Izgleda da je moralo ovako, zahvat urađen u finskoj
Mario Jurčević
FudbalPOSAO ZAVRŠEN POSLE INTERVENCIJE ERDOGANA! Bivši šampion sveta potpisao za Fener, klub se zahvalio predsedniku Turske!
h-54493934.jpg
Fudbal"ŽENA JE STVORENA ZA RAĐANJE DECE, A NE ZA FUDBAL" Skandalozan komentar legendarnog trenera! Nije mu prvi put da sramno ponižava fudbalerke!
Gi Ru
FudbalSADA SE ČEKA POTVRDA! Barselona podnela kandidaturu za finale Lige šampiona 2029. godine
profimedia-1070076686.jpg

Dominik Solanke, gol Mančester sitiju Izvor: Arena 1 Premium