Francuski fudbaler Žan-Luk Dompe kažnjen je novčanom kaznom u "šestocifrenom iznosu" od strane svog kluba Hamburga zbog vožnje pod uticajem alkohola.

Hamburg je u saopštenju naveo da je 30-godišnji krilni napadač dobio "rekordnu kaznu u šestocifrenom iznosu" i da se izvinio tokom sastanka u utorak zbog svog ponašanja.

Dompe je zaustavljen krajem januara tokom saobraćajne kontrole, kada je policija utvrdila prisustvo alkohola u dahu. Klub je u skladu s tim suspendovao igrača do daljnjeg.

Hamburg je naveo da će Dompe ostati van terena tokom ove nedelje, ali da će se vratiti treninzima.

"Svestan sam da jednostavno izvinjenje nije dovoljno. Apsolutno sam izneverio ulogu uzora. Napravio sam ozbiljne greške i, naravno, u potpunosti preuzimam odgovornost za posledice. Razumem razočaranje kluba, stručnog štaba i svih navijača koji su me do sada podržavali. Iskreno mi je žao i što sam izneverio tim u ovoj izuzetno važnoj fazi sezone", naveo je Dompe.

Hamburg, koji se prošle sezone vratio u Bundesligu posle sedam godina, trenutno zauzima 13. mesto u ligi.