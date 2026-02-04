Slušaj vest

Na utakmici protiv Albasetea u četvrtfinalu Kupa Kralja Barselona je pobedila rezultatom 2:1.

Strelci za Katalonce u gostima su bili Lamin Jamal i Ronald Arauho u 39. i 56. minutu, dok je jedini gol za domaćina postigao Havi Moreno u 87. minutu.

Jedan bizaran momenat se dogodio u završnici prvog poluvremena kada je Đoan Garsija izašao sa terena sa loptom u rukama.

Arauho je ispratio protivničkog ofanzivca i uspeo je da mu zasmeta dovoljno da čuvar mreže stigne do lopte.

Garsija je potom želeo da se zahvali defanzivcu, a tom prilikom je izašao sa terena i tako poklonio korner Albaseteu.

Ovakav ispad podseća na scenu iz filma "Kad porastem biću Kengur" kada je Braca Paunović, popularni Kengur, odbranio penal na utakmici protiv Mančester Junajteda, ali je nakon toga ušetao sa loptom u gol da bi dohvatio svoj kačket koji je nekoliko sekundi ranije bacio u gol.

