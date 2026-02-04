Slušaj vest

Sergej Milinković-Savić u tekućoj sezoni ubedljivo je najbolji fudbaler Al Hilala, ekipe koja grabi ka tituli u prvenstvu Saudijske Arabije.

Nekadašnji fudbalski reprezentativac Srbije Sergej Milinković-Savić imao je peh na poslednjem treningu kluba.

Doživeo povredu na treningu - Sergej Milinković-Savić Foto: Marc Guelber / imago sportfotodienst / Profimedia

Opasan start

Al Hilal u četvrtak igra protiv ekipe Al Okdod u gostima, u okviru 21. kola prvenstva Saudijske Arabije, a klub se neplanirano, po hitnom postupku oglasio zvaničnim saopštenjem.

Naime, najbolji fudbaler Al Hilala Sergej Milinković-Savić (30) doživeo je povredu na poslednjem treningu. Srbin je pre vremena morao u svlačionicu, pošto je posle jednog duela dobio ozbiljan udarac u grudi. Posle detaljnih pregleda kod lekara, ustanovljeno je da Sergejeva povreda na sreću nije teže prirode, te da je došlo do lakše kontuzije grudnog koša.

Zabrinuti u klubu

Al Hilal nije komentarisao oporavak Sergeja Milinkovića-Savića. Mediji iz Saudijske Arabije pišu da bi srpski fudbaler trebalo da se pojavi u ekipi u četvrtak, te da je sa njim sve u najboljem redu.

Da podsetimo, Al Hilal ekipa koju ove sezone predvodi italijanski trener Simone Inzagi trenutno je prvi na tabeli sa 47 bodova, sa svega poenom više od najvećeg rivala i vernog pratioca Al Nasra. Aktuelni šampion Al Itihad nalazi se tek na šestom mestu sa 34 boda i gotovo je izgubio sve šanse da odbrani titulu.

Biće valjda sve u redu - Sergej Milinković-Savić Foto: Michael Reaves / Getty images / Profimedia

Nedavno produžio ugovor

Sergej Milinković-Savić krajem oktobra produžio je ugovor sa Al Hilalom do leta 2028. godine. Prema pisanju tamošnjih medija bivši srpski reprezentativac godišnje će zarađivati 30.000.000 evra, što je i bio razlog da odbije ponude Čelsija i Juventusa, koji su ga hteli ove zime.

Sergej Milinković-Savić stigao je u Al Hilal u leto 2023. iz Lacija za 40.000.000 evra. Tada je potpisao trogodišnji ugovor vredan 75.000.000 evra, gde je po sezoni imao garantovanu platu od 25 miliona evra, bez bonusa i premija.