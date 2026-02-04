Slušaj vest

Kroz izložbe u Cirihu, Majamiju, Njujorku, Asunsionu i Rabatu ova kulturna institucija ostvarila je i rekordnih 9.556.588 pregleda i interakcija sa digitalnim sadržajem na globalnom nivou.

U okviru svoje misije da slavi i čuva bogato nasleđe i kulturu međunarodnog fudbala, ali i da uključi što raznovrsniju publiku, FIFA muzej je 2025. godine napravio veliki iskorak otvaranjem izložbe „Unidad – Svetska igra” u Kuli slobode u Majamiju. Reč je o novoj, imerzivnoj i interaktivnoj izložbi u Severnoj Americi, posvećenoj predstojećem Svetskom prvenstvu u fudbalu 2026, sa ciljem da ostavi trajno nasleđe i nakon turnira.

U Cirihu je, uz niz pop-up izložbi, javnih gledanja utakmica i događaja koji su okupljali navijače i legende fudbala, FIFA muzej predstavio i specijalnu izložbu „Inovacije u akciji”, koja istražuje kako tehnologija pomaže razvoju fudbala na terenu i van njega. Nakon uspešne postavke u Švajcarskoj, izložba će u maju 2026. godine gostovati u Science World centru u Vankuveru.

Tokom završne nedelje inauguralnog FIFA Svetskog klupskog prvenstva, muzej je u Njujorku priredio „Tunel nasleđa”, pružajući navijačima emotivno putovanje kroz novu eru globalnog klupskog fudbala, u okviru Michelob Ultra Pitchside Cluba. Istovremeno, u Rabatu u Maroku, pop-up izložba „Zvezde u usponu: legende FIFA U-17 Svetskog prvenstva za žene” slavila je šampionke i nove talente koji oblikuju ženski fudbal. Još jedan važan jubilej obeležen je u Asunsionu, u Paragvaju, gde je tokom 75. FIFA kongresa postavljena prigodna izložba povodom 120 godina postojanja FIFA.

Tokom 2025. godine pokrenut je i novi video-format sa voditeljima, „The Away Game”, koji povezuje fudbal i kulturu kroz inspirativne panel-diskusije sa legendama poput Jirgena Klinsmana i Karli Lojd. Ovaj format je već premašio 1,3 miliona pregleda na Jutjubu.

„Godina 2025. bila je još jedna izuzetno važna godina za FIFA muzej, jer smo napravili veliki korak napred u internacionalizaciji i globalnom razvoju poslovanja”, izjavio je generalni direktor FIFA muzeja Marko Facone. „Naša želja je da podelimo magiju fudbala sa navijačima širom sveta i sjajno je videti da smo to prošle godine učinili više nego ikada ranije. Kako se približavamo desetogodišnjici FIFA muzeja, u godini Svetskog prvenstva 2026. u SAD, Meksiku i Kanadi, uzbuđenje raste. Radujemo se povezivanju sa još većim brojem ljubitelja fudbala kroz naše izložbe i događaje uoči i tokom turnira.”