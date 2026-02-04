Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde u subotu od 16.00 časova igraju utakmicu Superlige Srbije protiv Novog Pazara na stadionu "Rajko Mitić".

To će ujedno biti i poslednji duel na Marakani pred plej-of u Ligi Evrope.

Spremni za sve što ih očekuje - fudbaleri Crvene zvezde Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/2026

Legendarni Vladimir Petrović Pižon pozvao je navijače na stadion i istakao koliko je važno da svi podrže crveno-bele. Posebno što izabranike Dejana Stankovića očekuju izuzetno zahtevni mečevi.

‍

- Lep je osećaj kada igramo velike utakmice, koje su od posebnog značaja. Navijači vole da uživaju u dobrom fudbalu, dolaze zbog dobrih utakmica i dobrih igara, a najviše zbog igre Crvene zvezde. Smatram da je Zvezda zaslužila veliku podršku sa tribina. Idem na svaku utakmicu i mogu da kažem da je u prethodnom periodu Zvezda pokazala veliku borbenost i zalaganje koje imponuje svim zvezdašima - rekao je Vladimir Petrović Pižon i nastavio:

- Mislim da igrači zaslužuju još veći broj gledalaca koji će ih bodriti sa tribina i dati im potrebnu energiju, u šta ja i ne sumnjam. Pred nama je sada veoma gust raspored, ali ja ću sve utakmice gledati na Marakani, verujem da veliki broj zvezdaša razmišlja isto i da ćemo zajedno pomoći igračima da ostvare nove pobede.

1/10 Vidi galeriju Vladimir Petrović Pižon Foto: Www.crvenazvezdafk.com, Starsport

Naglasila je četvrta Zvezdina zvezda i koliko je svaki meč u daljem toku sezone važan.

- Mnogo će značiti podrška jer je svaki bod vrlo važan. Vratili smo se na prvo mesto, Zvezda želi da i ove godine osvoji prvenstvo i zbog toga mora sve utakmice da odigra dobro i ostvari dobre rezulatate - istakao je Vladimir Petrović Pižon.