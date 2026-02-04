Slušaj vest

"Imali smo veoma dobre razgovore sa Danijelom. Njegova ideja fudbala, ličnost i pristup trenutnoj sportskoj situaciji bili su presudni faktori u donošenju odluke", rekao je sportski direktor Verdera Klemens Fric.

"Uvereni smo da sa njim možemo da napravimo preokret", dodao je on.

Verder je ove sezone ostvario samo četiri pobede u 20 ligaških utakmica i trenutno se nalazi na 15. mestu na tabeli Bundeslige. Ekipa je takođe eliminisana već u prvom kolu Kupa Nemačke.

Pedestjednogodišnji Tiun je poslednji angažman imao u Fortuni iz Diseldorfa, a ranije je bio šef stručnog štaba Hamburgera i Osnabrika.

(Beta)