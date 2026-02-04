Nemački fudbalski klub Verder Bremen imenovao je Danijela Tiuna za novog trenera, nakon što je Horst Štefen smenjen tokom vikenda posle serije od 10 utakmica bez pobede u Bundesligi.
VERDER IMA NOVOG ŠEFA: Tiun seda na uzavrelu klupu zeleno-belih
"Imali smo veoma dobre razgovore sa Danijelom. Njegova ideja fudbala, ličnost i pristup trenutnoj sportskoj situaciji bili su presudni faktori u donošenju odluke", rekao je sportski direktor Verdera Klemens Fric.
"Uvereni smo da sa njim možemo da napravimo preokret", dodao je on.
Verder je ove sezone ostvario samo četiri pobede u 20 ligaških utakmica i trenutno se nalazi na 15. mestu na tabeli Bundeslige. Ekipa je takođe eliminisana već u prvom kolu Kupa Nemačke.
Pedestjednogodišnji Tiun je poslednji angažman imao u Fortuni iz Diseldorfa, a ranije je bio šef stručnog štaba Hamburgera i Osnabrika.
(Beta)
