Slušaj vest

FK Crvena zvezda potvrdila je i zvaničan povratak Strahinje Erakovića.

Defanzivac dolazi iz ruskog Zenita na pozajmicu do kraja sezone, a crveno-beli će imati opciju da ga otkupe od kluba iz Sankt Peterburga za 3.500.000 evra, uz 50 odsto od naredne prodaje.

Kurir je tokom vikenda najavio da će posao između Crvene zvezde i Strahinje Erakovića biti završen na obostrano zadovoljstvo, uz aminovanje Zenita. Pouzdani štoper vraća se na Marakanu posle dve ipo godine, jer je u leto 2023. otišao u Sankt Peterburg u transferu vrednom 8.000.000 evra.

Dolaskom Strahinje Erakovića zaoštriće se konkurencija na poziciji štopera. Pored povratnika na Marakanu iz Rusije, za mesto u poslednjoj liniji konkurisaće Miloš Veljković, Rodrigao i Stefan Gudelj, pošto je Stefan Leković otišao na pozajmicu u Portugal, u redove kluba Estrelja Amador.

Dejan Stanković, trener fudbalera Crvene zvezde insistirao je na povratku Strahinje Erakovića. Njih dvojica se odlično poznaju još iz prvog mandata šefa struke crveno-belih na Marakani. Jasno je da će Eraković biti važna karika u formaciji i taktici Stankovića za predstojeći dvomeč sa Lilom u šesnaestini finala Lige Evrope, kao i derbiju sa Partizanom.