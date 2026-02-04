Slušaj vest

Strahinja Eraković je u Zvezdu stigao na pozajmicu do 1. septembra 2026. godine, uz mogućnost otkupa.

- Utisci su fenomenalni, veoma sam srećan što ću ponovo nositi crveno-beli dres. Zvezdu volim i u Zvezdi uvek želim da igram, ali sigurno da je na moj povratak uticao i Dejan Stanković. Pred nama je dosta izazova, odličnih utakmica, Evropa, odbrana duple krune, nadam se da ćemo ostvariti sve naše ciljeve, kao i želje svakog navijača Crvene zvezde. Drugačiji je osećaj kada dođeš na Marakanu sa reprezentacijom i kao igrač Crvene zvezde, uželeo sam se navijača, želim što pre da zaigram i da ih vidim u što većem broju - poručio je Eraković koji je zadužio dres sa brojem 25.

Zadovoljstvo zbog povratka Erakovića na Marakanu je istakao sportski direktor kluba Mitar Mrkela.

- Uvek mi je zadovoljstvo kada možemo da vratimo igrača koji je odrastao u Omladinskoj školi Crvene zvezde i koji zna šta je Crvena zvezda. Eraković je već u prvom mandatu igrao odlično, postao je reprezentativac, sada nam se vraća iskusniji nakon igranja u Premijer ligi Rusije. Strahinja Eraković je odličan igrač, profil kakav smo tražili da pojača odbranu. Dejan Stanković ga odlično poznaje i sve su to preduslovi da Eraković bude uspešan i u ovom mandatu i doprinese da tim Crvene zvezde bude jači, konkurentniji i da nastavimo sa uspesima koje smo ostvarivali do sada - istakao je Mrkela.

Šef stručnog štaba Dejan Stanković je upoznat sa kvalitetima Strahinje Erakovića, sa kojim je već radio u prvom mandatu.

- Dejan Stanković je od samog početka bio za povratak Erakovića, odlično ga poznaje, on ga je i promovisao u prvotimca Crvene zvezde. Pod njegovom komandom je Eraković postao to što jeste, tako da verujem da će Strahinja predvođen Dejanom Stankovićem odigrati odlično i u ovom mandatu - zaključio je Mitar Mrkela.

Strahinja Eraković je rođen 22. januara 2001. godine u Beogradu. Prošao je kompletnu Omladinsku škole Crvene zvezde, gde se izdvojio kao lider i bio šampion svih mlađih kategorija sa kapitenskom trakom na ruci. Za Crvenu zvezdu je debitovao u avgustu 2020. godine na utakmici protiv Novog Pazara, a protiv istog rivala je po prvi put poneo kapitensku traku i postao jedan od najmlađih kapitena u istoriji Crvene zvezde. Eraković je tokom prvog mandata odigrao 139 utakmica i osvojio tri vezane duple krune. U julu 2023. godine je prešao u ruski Zenit, za koji je odigrao 85 utakmica i osvojio tri trofeja. Strahinja Eraković je reprezentativac Srbije, a do sada je za A selekciju naše države odigrao 18 utakmica i postigao jedan gol.

