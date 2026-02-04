Slušaj vest

Mirković igra na poziciji napadača i ponikao je u omladinskoj školi Čukaričkog, gde je od najmlađih dana pokazivao izražen golgeterski instinkt, posvećenost radu i konstantan napredak. Uoči nove sezone, Vukašin prelazi u pionirsku selekciju FK Čukarički, što predstavlja prirodan i zaslužen korak u njegovom daljem fudbalskom razvoju. Potpisivanje stipendijskog ugovora potvrda je poverenja kluba u njegov potencijal, ali i nagrada za dosadašnji rad, zalaganje i odnos prema obavezama.

,,Reč je o izuzetno talentovanom igraču i jednom od najperspektivnijih napadača u generaciji 2011. Pravi biser kluba, odlikuje ga visok nivo realizacije i izuzetan osećaj za gol. Verujem da će svojim razvojem krenuti stopama našeg bivšeg igrača Mihajla Cvetkovića“, rekao je Darko Knežević, trener u mlađim kategorijama Čukaričkog.

,,Zahvalan sam treneru Darku, koji je bio uz mene i u trenucima uspona i padova. Takođe, veliku zahvalnost dugujem ljudima iz kluba, kao i svojim saigračima. Ovo za mene predstavlja dodatni motiv i podstrek da nastavim da radim još bolje i sa još većim zalaganjem“, kazao je Vukašin Mirković.

FK Čukarički nastavlja da posebnu pažnju posvećuje razvoju mladih igrača iz sopstvene omladinske škole, stvarajući jasnu i stabilnu osnovu za budućnost kluba i afirmaciju talenata koji stasavaju u klupskom sistemu.