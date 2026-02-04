Slušaj vest

Đirona je navela da će vremenski okvir za povratak 33-godišnjeg Ter Štegena na teren biti određen nakon operacije. ; Povreda Ter Štegena potvrđena je ranije ove nedelje posle njegove druge utakmice otkako je došao u Đironu na pozajmicu iz Barselone.

Ter Štegen je pomogao Đironi da odigra nerešeno 1:1 sa Hetafeom u svom debiju za klub prošle nedelje. Đirona je izgubila od Ovijeda u subotu sa 1:0 kada se nemački golman povredio.

Operacija bi mogla da ugrozi šanse Ter Štegena da zaigra na predstojećem Svetskom prvenstvu.

(Beta)