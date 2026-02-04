Slušaj vest

Nemanja Radonjić je prava enigma za Crvenu zvezdu. Navijači se pitaju kada će pokazati svoj potencijal, a strpljenje rukovodstva na Marakani polako nestaje. Generalni direktor Zvezdan Terzić već je digao ruke od njega zbog problema sa disciplinom, dok mu trener Dejan Stanković daje poslednju šansu.

Protiv Selte u Ligi šampiona dobio je 30 minuta igre, ali nije ostavio dobar utisak, pa je protiv Čukaričkog ostao na klupi. Sada se postavlja pitanje kada će dobiti novu priliku.

Bivši reprezentativac Srbije Zdravko Kuzmanović, poznat po direktnim komentarima, osvrnuo se na Radonjićevu karijeru. Po njegovom mišljenju, Radonjić je daleko od vrhunskih evropskih liga – talenat sam nije dovoljan, a sada mu je već kasno da napravi preokret i vrati se na pravi nivo.

"Pa on ne igra u Zvezdi. Ako mu sada otvoriš statistiku kao ofanzivca, vrlo je daleko od priča za najjače lige. Igra već 10 godina, otvorite mu statistiku, a šta trener očekuje od njega? Brate, je*iga i Perica Ognjenović je bio ogroman talenat, otišao u Real Madrid, ali nije fudbal samo talenat, već rad, disciplina, trening, upornost, glava. Talenat nikog ne zanima", rekao je Zdravko Kuzmanović u podkastu "SS Calcio".

Kuzmanović je dodao da Radonjić nije ispunio svoj potencijal, iako je imao priliku da to uradi u nekim od najboljih evropskih klubova. Zbog toga nije iznenađenje što treneri Crvene zvezde sada češće daju šansu drugim igračima.

"Niko ne kaže za Radonjića da nema talenat. Trenirao je sa Totijem? I ja sam igrao sa Zanetijem i Kambijasom, protiv Ibrahimovića... Svima nam je žao što nije iskoristio talenat. Jedan čovek je rekao da je digao ruke od njega, hteo ga jedino trener Dejan Stanković i da li je igrao poslednje dve utakmice? Nije, ostao je talenat. Koga to zanima? Trener sigurno nikad neće staviti lošijeg igrača. Ljudi, prestanimo da živimo u fantazijama. Jamal da nije dobar, da li misliste da bi igrao u Barseloni? Pedri isto... Da li će Dejan Stanković ili Vladan Milojević da stave lošijeg igrača od njega? Pa neće! Dečko ima potencijal, žao mi je što od karijere nije napravio ono što je trebalo u Romi, Marseju, Herti...", rekao je čuveni fudbaler.