Španija je u prvom polufinalu pobedila Hrvatsku sa 2:1, a potom je Portugal bio bolji od Francuske sa 4:1.

Španci su se plasirali u svoje deseto finale, a do sada su osvojili rekordnih sedam titula, dok će Portugal igrati četvrto finale, a do sada je dva puta bio evropski prvak.

Utakmica za treće mesto između Hrvatske i Francuske igra se u subotu od 16.00, dok je finale Španija - Portugal od 19.30.

(Beta)