Futsal reprezentacije Španije i Portugala plasirale su se u finale Evropskog prvenstva u Ljubljani.
EVROSPKO PRVENSTVO U LJUBLJANI: Futsal reprezentacije Španije i Portugala u finalu
Španija je u prvom polufinalu pobedila Hrvatsku sa 2:1, a potom je Portugal bio bolji od Francuske sa 4:1.
Španci su se plasirali u svoje deseto finale, a do sada su osvojili rekordnih sedam titula, dok će Portugal igrati četvrto finale, a do sada je dva puta bio evropski prvak.
Utakmica za treće mesto između Hrvatske i Francuske igra se u subotu od 16.00, dok je finale Španija - Portugal od 19.30.
(Beta)
