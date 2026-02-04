Siti je u prvoj utakmici polufinala, na gostujućem terenu, pobedio sa 2:0.

Strelci za Siti u revanš meču bili su Omar Marmuš u sedmom i 29. minutu i Tidžani Rejnders Rejnders u 32. minutu. Jedini gol za Njukasl postigao je Antoni Elanga u 62. minutu.