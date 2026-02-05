Slušaj vest

Najuže rukovodstvo Partizana smeniće danas Nenada Stojakovića dužnosti šefa stručnog štaba na sednici UO koja počinje u 10 časova, otkriva Sportski žurnal.

Nezadovoljan radom i rezultatima, predsednik Rasim Ljajić, potpredsednica Milka Forcan i generalni direktor Darko Lazović su za smenu kojoj se protivi potpredsednik za sportska pitanja Predrag Mijatović.

Šta posle?

Ko će postati novi trener, ostaje da se vidi. Žarko Lazetić, prvi je favorit, ali, ne treba zaboraviti ni ostale čija su imena obeležila igračku epohu crno-belih: Darko Milanič, Milinko Pantić, Ranko Popović.

Sastanak uprave zakazan je za 10 časova i posle njega biće izdato saopštenje.

