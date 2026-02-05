Uprava crno-belih povlači drastičan potez.
PARTIZAN SMENJUJE TRENERA! Počinje vanredni sastanak u Humskoj: Evo ko su favoriti za užarenu klupu crno-belih
Najuže rukovodstvo Partizana smeniće danas Nenada Stojakovića dužnosti šefa stručnog štaba na sednici UO koja počinje u 10 časova, otkriva Sportski žurnal.
Nezadovoljan radom i rezultatima, predsednik Rasim Ljajić, potpredsednica Milka Forcan i generalni direktor Darko Lazović su za smenu kojoj se protivi potpredsednik za sportska pitanja Predrag Mijatović.
Nenad Stojaković Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
Šta posle?
Ko će postati novi trener, ostaje da se vidi. Žarko Lazetić, prvi je favorit, ali, ne treba zaboraviti ni ostale čija su imena obeležila igračku epohu crno-belih: Darko Milanič, Milinko Pantić, Ranko Popović.
Sastanak uprave zakazan je za 10 časova i posle njega biće izdato saopštenje.
Kurir sport / Sportski žurnal
