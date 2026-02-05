Slušaj vest

Reprezentativac Hrvatske koji igra za Real Sosjedad je imao puno sreće, pa Martinez nije iskoristio penal za Alaves, nakon neverovatnog prekršaja koji je napravio.

Sosjedad je u gostima Alavesu pobedio rezultatom 3:2 i tako obezbedio plasman u četvrtfinale Kupa Kralja.

Alaves je imao prednost od osmog minuta, a zatim i od 29. golovima Rebaha i Martineza, dok je u međuvremenu, u 15. minutu Ojarzabal bio strelac za goste.

U 65. minutu je viđena bizarna situacija, Duje Ćaleta-Car je napravio nesvakidašnji penal, a Martinez nije uspeo da postigne gol sa bele tačke.

Pogledajte kakav je penal napravio hrvatski fudbaler.

U nastavku je Sosjedad odšao do preokreta golovima Gedeša i Oskarsona.

Vodeći španski sportski mediji su u neverici preneli ono što se dogodilo.

"As" navodi da se ovako nešto nije dogodilo ranije.

"Dosuđen je penal za ono što nije viđeno u 123 godine Kupa kralja i u gotovo 100 godina La Lige. Faul Ćaleta-Cara je apsolutno nadrealan. Naravno, njegov potez odmah je postao viralan na društvenim mrežama", naveo je "As".

"Marka" je posvetila dva teksta ovoj situaciji.

"Fudbal se kod nas igra više od veka, ali nikada nismo videli ovakav penal", a piše i sledeće:

"Hrvat Duje Ćaleta-Car ušao je u istoriju fudbala kao prvi koji je napravio penal poput njegovog na Toniju Martinezu. U želji da mu otme loptu otišao je predaleko. Zgrabio ga je za dres i prebacio mu ga preko glave. Zaklonio mu je pogled kao da je reč o dečjoj igri", navodi "Marka".

