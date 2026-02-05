Slušaj vest

Uzdrmao je Zdravko Kuzmanović srpsku sportsku javnost analizom o Nemanji Radonjiću i njegovim statusom u Crvenoj zvezdi.

I nije se tu zaustavio Zdravko Kuzmanović, otkrio je i kako je izgubio status reprezentativca Srbije, i zbog koga se posvađao sa Sinišom Mihajlovićem.

Zdravko Kuzmanović otkrio tajnu o sebi i Siniši Mihajloviću Foto: Printskrin/jutjub

Mančinijeva ucena

Zdravko Kuzmanović (38) nosio je dres srpske fudbalske reprezentacije 50 puta i dao šest golova. I to u periodu od 2007. do 2014. godine. Poslednji meč koji je upisao za Srbiju bio je 14. novembra 2014. protiv Danske, koji su Orlovi izgubili rezultatom 1:3, u kvalifikacijama za EP. Tada je selektor Serbije bio Dik Advokat, ali problemi sa nacionalnim timom nastali su godinu ipo ranije.

Tada je Zdravko Kuzmanović igrao za Inter.

- Zvao me Roberto Mančini da propustim utakmicu reprezentacije. Planirao me je da počnem derbi protiv Milana. Moramo da spremimo taktiku da čuvaš Meneza. Kaže mi: "Reci onom Mihajloviću"... I tu sam završio sa reprezentacijom. Svi smo se posvađali. Pričao sam mu da ne mogu da kažem, bolje da on prenese Mihi jer mu je kum. Mančini mi je samo preneo "ti" - otkrio je Zdravko Kuzmanović gostujući u podkastu "SS Calcio".

Roberto Mančini i Siniša Mihajlović kada su sarađivali u Interu Foto: PACO SERINELLI / AFP / Profimedia

Sukob sa Mihom

Poslušao je svog trenera Zdravko Kuzmanović, a čini se bolje da nije.

- Odem kod Mihe, kažem mu da ne mogu da igram utakmicu jer moram za Milano. Odgovaram mu: "Ja idem, a ti me izbaci iz reprezentacije". Ovo je tvoj kum, zovi ga i reši problem, šta ja znam. Miha mi odgovara da neću igrati više ako odem, a ja da reši problem, jer nisu normalni - u dahu je rekao Kuzmanović i nastavio:

- Ili me testiraju ili me jeb..., kao da su se dogovorili, tako sam im preneo. Otišao sam. Tu se zakačim sa Mihajlovićem i dođem kod Mančinija. Prenesem mu da sam napravio haos u reprezentaciji, ali kažem mu da mora da ispegla. Kunem ti se, kao da su me zezali. Pokazao mi taktiku za Milan, odigrao sam odlično i dobijemo 1:0. Tu me zavoli, ali imam problem sa Mihom.

Zdravko Kuzmanović Foto: Printskrin/Instagram

Postao prekobrojan

Krivo je bilo Kuzmanoviću što nije odigrao utakmicu protiv Hrvatske u dresu Srbije.

- Pitam ga šta je ovo? A, on meni: "Ko tebe pita što ne igraš?" Ja standardan u Interu, a ne igram za reprezentaciju?! Iz kog razloga? Mi izgubimo, posle treba da igramo sa Hrvatskom i ja završim sa reprezentacijom, nažalost. Posvađao sam se sa Mihom - sa setom je završio Kuzmanović.

Kada se pogleda biografija Zdravka Kuzmanovića, treba reći reći da je on kao čovek rođen u Švajcarskoj prošao sve omladinske selekcije te zemlje - U17 (8 mečeva/1 gol), U18 (9/0), U19 (9/4), U20 (1/0). U martu 2007. odbio je poziv selektora mlade reprezentacije Švajcarske Bernara Šalanda pred mečeve te selekcije sa Turskom i BiH. Iako je bio stalni član i kapiten švajcarske mlade reprezentacije, posle poziva srpskog fudbalskog saveza odlučio se za seniorsku ekipu Srbije.

Foto: Printskrin/Instagram

Srce izabralo Srbiju

Važnu ulogu da privoli Zdravka Kuzmanovića da zaigra za Srbiju imako je tadašnji predsednik Saveza Zvezdan Terzić.

- Nikada neću zaboraviti trenutak kada mi je u jednom hotelu u Firenci predloženo da igram za Srbiju. Moj stari je rekao sine, ti odluči. Odlučio sam za pet sekundi. Volim svoju zemlju najviše na svetu i maštao sam ceo život o punoj Marakani. Švajcarci su pokušali na sve načine da me zadrže, ali je srce imalo presudnu ulogu. Rekao sam sebi odigraj jednu i ne moraš više ni da se baviš fudbalom. Srećom, bilo ih je mnogo više - prisetio se Zdravko Kuzmanović.

Zdravko Kuzmanović u duelu protiv Pola Pogbe na meču između Srbije i Francuske Foto: © Pedja Milosavljevic/Pedja Milosavljevic

Pamti debi

Debitovao je 2. juna 2007. na utakmici protiv Finske (2:0), a u svojoj drugoj utakmici u reprezentaciji u porazu protiv Belgije (2:3), Kuzmanović je postigao oba gola.

- Ta prva u Helsinkiju se ne zaboravlja. Debitovao sam zajedno sa Lanetom Jovanovićem koji je dao i gol u pobedi od 2:0. Fenomenalan osećaj - istakao je Zdravko Kuzmanovićm, učesnik Svetskog prvenstva 2010. u Južnoj Africi.