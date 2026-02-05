Slušaj vest

Žarko Lazetić tiha je patnja navijača i čelnika FK Partizan poslednjih godina.

Uveliko se priča o smeni Nenada Stojakovića sa kormila crno-belih, najviše zbog loše igra ekipe koja je viđena na prolećnoj premijeri protiv niškog Radničkog (0:0), a onda i pripremama u Turskoj koje su odrađene bez pobede.

Zvao ga Partizan i ranije

Žarko Lazetić (43) bi možda bio odličan izbor za šefa struke u Partizanu. Nije tajna, da su nekadašnjeg fudbalera crno-belih želeli da vide na kormilu unazad nekoliko godina, još kad je vodio Metalac iz Gornjeg Milanovca, a onda i TSC. Međutim, Lazetić nije želeo da se prihvati posla u Humskoj.

Pitanje je, da li je sada došao pravi trenutak da Žarko Lazetić sedne na klubu Partizana. To bi značilo i da bi morao da se odrekne određenih primanja iz Izraela, gde je nedavno dobio otkaz na mestu šefa struke Makabija iz Tel Aviva. A, novac nije mali.

Plata 800.000 evra godišnje

Prema dostupnim podacima, Žarko Lazetić imao je ugovor sa Makabijem do juna 2026. godine. Izraelski mediji objavili su da je 2024. godine Žarko Lazetić postao najplaćeniji trener u njihovoj ligi, jer je samo u prvoj godini trebalo da dobije 800.000 evra. A, deluje da je to novac koji Partizan nikako ne može da plati u ovom trenutku.

Možda će čelnici crno-belih igrati na sentiment i emocije Žarka Lazetića, kako bi se on odrekao dela para u korist Makabija i prihvatio da u teškom trenutku povede Partizan u borbu za titulu sa Crvenom zvezdom.

Isprozivao Crvenu zvezdu

Nije tajna da je Žarko Lazetić omiljeni lik navijača crno-belih, posebno nakon što je izgovorio jednu rečenicu, početkom marta 2024. posle utakmice između TSC i Crvene zvezde, koja je završena rezultatom 1:3.

- Rekao bih i jednu stvar koju ću da kažem i igračima u svlačionici – sila Boga ne moli, ali Bog silu ne voli - kazao je tada Žarko Lazetić i pobrao simpatije navijača Partizana.

Valja istaći da je Žarko Lazetić, kao i njegov stariji brat Nikola ponikao u omladinskoj školi Crvene zvezde. Međutim, kao mlad fudbaler nije dobio šansu na Marakani, pa je preko Obilića i Bežanije stigao do dresa Partizana, koji je nosio u sezoni 2007/2008, upisavši 28 utakmica, uz četiri gola za crno-bele.