Gvardiolina želja je da novi igrač Mančester sitija Mark Geji može da igra finale Liga kupa protiv Arsenala.

Geji nije imao pravo da igra juče u revanš meču polufinala protiv Njukasla u kojem je Siti pobedio rezultatom 3:0, a verovatno će propustiti i finale protiv Arsenala 22. marta na Vembliju.

Siti je doveo 25-godišnjeg fudbalera iz Kristal Palasa posle pobede protiv Njukasla u prvoj utakmici polufinala sa 2:0.

Pravila takmičenja, međutim, kažu da je Geji morao da se pridruži timu pre prve utakmice polufinala da bi mogao da igra u nastavku takmičenja.

"Nadamo se da možemo da ubedimo Liga kup da Mark može da igra. Ne razumem zašto ne može da igra finale. Kupite igrača za mnogo novca i on ne može da igra zbog pravila koje ne razumem. Nadam se da mogu da ga promene", rekao je Pep Gvardiola, prenosi "BBC".

Drugo januarsko pojačanje Sitija, Antoan Semenjo, stigao je u klub iz Bornmuta četiri dana pre prve utakmice protiv Njukasla, u kojoj je postigao gol.

"Antoan je stigao pre prve utakmice, tako da je mogao da igra. Ali sada je finale. Zašto Geji ne bi igrao? Mi mu plaćamo platu, on je naš igrač. Ne razumem razlog zašto ne može da igra u finalu koje je u martu. Rekao sam klubu, moraju da pitaju, definitivno", rekao je Gvardiola.

Na pitanje šta misli da će biti odgovor, Gvardiola je odgovorio: "Ne. Ali pokušaćemo".

