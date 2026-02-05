Slušaj vest

Supertalentovani brazilski napadač Endrik (19) pre godinu i po dana obukao je dres Real Madrida. U prvoj sezoni Anćeloti mu je davo šansu, upisao je 37 nastupa, sedam puta bio starter, i postigao je sedam golova. Međutim, kada je na klupu stigao Ćabi Alonsu njegov status se promenio. Priliku gotovo da nije ni dobijao - upisao je samo tri nastupa i na terenu proveo svega 100 minuta.

Pokušavao je klub da ga ubedi da ode na pozajmicu, ali Endrik u prvi mah nije bio zainteresovan. Prihvatio je kasnije i nije se pokajao zbog toga.

Otišao je na pozajmicu u Lion i odmah eksplodirao. Francuski tim je od njegovog dolaska zabeležio svih pet pobeda, a Endrik u pomenutih pet nastupa upisao pet golova i jednu asistenciju.

Poslednji gol u nizu postigao je u osmini finala Kupa Francuske protiv drugoligaša Lavala, kada je sa nekih 17 metara zakucao loptu pod prečku.

Pogledajte ovu majstoriju:

Ko je Endrik?

Dok je branio boje Palmeirasa, mladi Brazilac važio je za jednog od najvećih talenata na planeti i mnogi su mu predviđali blistavu fudbalsku karijeru.

Real je na vreme zgrabio novo fudbalsko čudo. Madrđani su platili fiksnu cenu od oko 35 miliona evra obeštećenja, a spekuliše se da bi kompletna "operacija", uključujući brojne bonuse, mogla da košta slavni klub oko 60 miliona evra.

Čim je postao punoletan prešao je u kraljevski klub, ali još uvek nije uspeo da pokaže potencijal koji poseduje, pa je prosleđen u Lion na pozajmicu.