PARTIZAN SMENIO TRENERA! Ovo su odluke Mijatovića i Lazovića
Nenad Stojaković smenjen je sa mesta trenera FK Partizan, glasi epilog sednice IO kluba, javio je Sport klub.
Ono što sledi je četvrti trener od dolaska nove uprave u Humsku. Posle Miloševića, Blagojevića i Stojakovića - traži se novi predvodnik crno-belih fudbalera.
Loši rezultati, kao i činjenica da je ekipa potreban trener koji će da "prodrma" igrača - uticali su na odluku Uprave koja je bila jednoglasna.
Zamena?
Ko će postati novi trener, ostaje da se vidi. Žarko Lazetić, prvi je favorit, ali tu postoji jedan veliki problem o kome smo već pisali. Ne treba zaboraviti ni ostale čija su imena obeležila igračku epohu crno-belih: Darko Milanič, Milinko Pantić, Ranko Popović.
Zanimljovo, ovo je 16. promena trenera u Humskoj ulici u poslednjoj deceniji. Kao na traci se smenjuju stručnjaci na užarenoj klupi... Možda i nije toliko do tih trenera...