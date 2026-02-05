Nenad Stojaković sa Predragom Mijatovićem na promociji kao trener FK Partizan

Nenad Stojaković smenjen je sa mesta trenera FK Partizan, glasi epilog sednice IO kluba, javio je Sport klub.

Ono što sledi je četvrti trener od dolaska nove uprave u Humsku. Posle Miloševića, Blagojevića i Stojakovića - traži se novi predvodnik crno-belih fudbalera.

Loši rezultati, kao i činjenica da je ekipa potreban trener koji će da "prodrma" igrača - uticali su na odluku Uprave koja je bila jednoglasna.

Zamena?

Ko će postati novi trener, ostaje da se vidi. Žarko Lazetić, prvi je favorit, ali tu postoji jedan veliki problem o kome smo već pisali. Ne treba zaboraviti ni ostale čija su imena obeležila igračku epohu crno-belih: Darko Milanič, Milinko Pantić, Ranko Popović.

Zanimljovo, ovo je 16. promena trenera u Humskoj ulici u poslednjoj deceniji. Kao na traci se smenjuju stručnjaci na užarenoj klupi... Možda i nije toliko do tih trenera...