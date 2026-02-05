Slušaj vest

Nenad Stojaković smenjen je sa mesta trenera FK Partizan, glasi epilog sednice IO kluba, javio je Sport klub.

Ono što sledi je četvrti trener od dolaska nove uprave u Humsku. Posle Miloševića, Blagojevića i Stojakovića - traži se novi predvodnik crno-belih fudbalera.

Loši rezultati, kao i činjenica da je ekipa potreban trener koji će da "prodrma" igrača - uticali su na odluku Uprave koja je bila jednoglasna.

Nenad Stojaković, trener FK Partizan Foto: Printscreen / Youtube / FK Partizan Beograd

Zamena?

Ko će postati novi trener, ostaje da se vidi. Žarko Lazetić, prvi je favorit, ali tu postoji jedan veliki problem o kome smo već pisali. Ne treba zaboraviti ni ostale čija su imena obeležila igračku epohu crno-belih: Darko Milanič, Milinko Pantić, Ranko Popović.

Zanimljovo, ovo je 16. promena trenera u Humskoj ulici u poslednjoj deceniji. Kao na traci se smenjuju stručnjaci na užarenoj klupi... Možda i nije toliko do tih trenera...

Ne propustiteFudbalSEBASTIJAN POLTER PRED START SEZONE: Mijatović mi je zadao izazov, iskustvom i emocijom do uspeha
Sebastijan Polter
Ostali sportoviONI SU VLADARI SRPSKOG SPORTA: Kurirova lista 20 najmoćnijih sportskih funkcionera u našoj zemlji - moć, uticaj, novac, uspesi...
Untitled-2.jpg
FudbalEKSKLUZIVNO! PREDRAG MIJATOVIĆ ZA KURIR: Kada zakaže tim, pojedinac preuzima odgovornost!
HMCL1101.jpg
FudbalPARTIZAN PROŠAO UEFA MONITORING! Crno-beli u poslednjem trenutku isplatili 2,2 miliona evra!
Predrag Mijatović
Fudbal"NIJE PROBLEM U TRENERU, NEGO U IGRAČIMA!" Predrag Mijatović se oglasio: "Zna se šta je posao fudbalera..."
Mijatović ima ozbiljne planove za Partizan

Partizan - Radnički Niš, situacija koja je naljutila navijače Partizana Izvor: Arena 1 Premium