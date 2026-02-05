Slušaj vest

Pep Gvardiola, trener Mančester sitija, ume da pored fudbalskih tema priča i o drugim aktulenim stvarima.

Nije se libio Pep Gvardiola da iznese svoje mišljenje o ratovima u svetu i nimalo lakoj geopolitičkoj situaciji, kada je dobio pitanja od strane britanskih novinara.

Izneo svoje mišljenje - Pep Gvardiola Foto: MI News/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Čovečanstvo na ivici

Govorio je menadžer Mančester sitija o tome kako nevini ljudi gube živote širom planete.

- Ubijamo jedni druge, a za šta? Za šta? Nikada u istoriji čovečanstva nismo sve informacije mogli tako jasno da vidimo svojim očima. Genocid u Palestini, ono što se dešava u Ukrajini, ono što se dešava u Rusiji, sve što se dešava širom sveta, u Sudanu, svuda - govorio je Pep Gvardiola u dahu i nastavio:

- Šta se to dešava pred našim očima? Da li želimo da vidimo? Da li je to problem svih nas kao ljudskih bića? To je naš problem, samo naš. Mene to boli. Bolno je.

Ustaje protiv ubijanja

I nije tu stao Pep Gvardiola. Otvorio se i nastavio emotivno.

- Ako imaš ideju koju treba da braniš tako što ćeš ubijati hiljade i hiljade nevinih ljudi… Žao mi je, ali ja ću uvek ustati protiv toga, uvek. Svet je bolji nego ikada, u smislu mogućnosti, možemo da odemo na mesec, možemo da uradimo bilo šta. A mi idalje ubijamo jedni druge? Za šta? Vidim te slike. I boli me, zaista boli. Zato ću koristiti bilo koji način da pomognem. Ako je to da govorim, možda neću promeniti ništa, ali ću pokušavati. Biću tu.

- Pogledajte šta se dešava u Sjedinjenim Američkim Državama. Rene Gud i Aleks Preti su ubijeni. Ona je bila medicinska sestra. Zamislite da je to neko iz našeg zdravstva. Pet, šest ljudi ga okruži, bace ga na travu, deset metaka. Kažite mi, kako to neko može da brani? Čovek koji je branio ženu, okružili su ga i on je ubijen. Ne znam ko to može da brani - kazao je Gvardiola.

Stigla reakcija, ali i opomena

Britanski mediji primetili su da je Gvardiola tokom svog izlaganja pomenuo i Sudan, što je privuklo posebnu pažnju. A, Britanci poslednjih nedelja pišu da Ujedinjene nacije tvrde da Ujedinjeni Arapski Emirati podržavaju pobunjenike u Sudanu. Opet, sa druge strane potpredsednik te države Mansur bin Zajed al Najan je vlasnik Mančester sitija. Pa, se pitaju Britanci, hoće li Pep Gvardiola biti ukoren zbog svog jezika.

Dok su čekali reakciju od strane vlasnika Mančester sitija, ona je stigla potpuno sa druge strane. Govor Pepa Gvardiole o ratovima i ubijanju civila širom sveta izazvao je ogromnu pažnju. Veće predstavnika Jevreja u Mančesteru poručilo je Gvardioli da bude "pažljiviji šta priča". Posavetovali su ga i da se "fokusira na fudbal" jer strahuju da bi njegove izjave mogle da se protumače kao antisemitske.

Nikada nije krio emocije - Pep Gvardiola Foto: JAN WOITAS / AFP / Profimedia

Jevreji se naljutili

Veće je Gvardiolu optužilo i da je "u potpunosti podbacio" u izražavanju solidarnosti sa jevrejskom zajednicom Mančestera prošle godine u oktobru, kada se dogodio napad na tamošnju sinagogu, a u kome je poginulo dvoje ljudi.

- Iznova i iznova tražimo od uticajnih ljudi da pažljivo biraju reči, s obzirom na to šta Jevreji trpe širom sveta - stoji u saopštenju Veća objavljenom na mreži X u kome se dalje navodi:

- Pep Gvardiola je fudbalski trener. I pored toga što su njegovi osvrti možda izneti u dobrim namerama, trebalo bi da se fokusira na fudbal. Više puta je svojim uplitanjem u komentare o međunarodnim odnosima izneverio Mančester siti. Ovo je već drugi put ove nedelje da je odlučio da javnosti ponudi svoje kontroverzne stavove o konfliktu na Srednjem istoku.

Poplave u Gazi i potopljeni izbeglički kampovi Foto: Abdel Kareem Hana/AP

Poziv Pepu da bira reči

- To je posebno iritantno jer niti jednom nije pokušao da svoj uticaj iskoristi da ponudi solidarnost jevrejskoj zajednici koja je bila žrtva terorističkog napada samo nekolio milja od "Etihad" stadiona, ili jevrejskoj zajednici u Barseloni, koja stalno trpi antisemitsko nasilje i to u velikoj blizini mesta sa koga je poslao poruke za koje neki misle da su provokativne.

- Pozivamo gospodina Gvardiolu da bude mnogo pažljiviji i da bira reči s obzirom na rizike sa kojima se suočava naša zajednica - zaključuje se u saopštenju.