Valensija je porazom na domaćem terenu rezultatom 2:1 ispala u osmini finala Kupa Kralja, a Umar Sadik je bio dvostruki strelac na ovoj utakmici.

Centarfor Valensije je prvo zatresao svoju mrežu u 26. minutu. Potom je nekoliko minuta kasnije imao veliku šansu, ali je katastrofalno reagovao pred golom rivala nakon što je prethodno odličnim kretanjem doveo sebe u odličnu poziciju.

A, onda, u 35. minutu je postigao gol nakon greške golmana Atletika.

Stavio je jednu ruku na srce, a drugu podigao u vis i na taj način se izvinio navijačima za autogol.

Na njegovu žalost, Valensija je u 96. minutu primila gol koji ju je izbacio iz takmičenja. Srelac je bio Injaki Vilijams.

