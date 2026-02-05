Nekadašnji fudbaler Partizana Umar Sadik je bio važan faktor na utakmici Valensija - Atletik Bilbao.
NESVAKIDAŠNJE SCENE! BIVŠI FUDBALER PARTIZANA DAO GOL, PA SE IZVINJAVAO SVOJIM NAVIJAČIMA! Totalno ludilo za njega u samo nekoliko minuta
Valensija je porazom na domaćem terenu rezultatom 2:1 ispala u osmini finala Kupa Kralja, a Umar Sadik je bio dvostruki strelac na ovoj utakmici.
Centarfor Valensije je prvo zatresao svoju mrežu u 26. minutu. Potom je nekoliko minuta kasnije imao veliku šansu, ali je katastrofalno reagovao pred golom rivala nakon što je prethodno odličnim kretanjem doveo sebe u odličnu poziciju.
A, onda, u 35. minutu je postigao gol nakon greške golmana Atletika.
Stavio je jednu ruku na srce, a drugu podigao u vis i na taj način se izvinio navijačima za autogol.
Umar Sadik Foto: Starsport/Srđan Stevanović, Ricardo Larreina / Zuma Press / Profimedia, José M Baldomero / Zuma Press / Profimedia
Na njegovu žalost, Valensija je u 96. minutu primila gol koji ju je izbacio iz takmičenja. Srelac je bio Injaki Vilijams.
