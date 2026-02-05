Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde će u subotu, 7. februara od 16.00 časova dočekati ekipu Novog Pazara na stadionu „Rajko Mitić“, u okviru 22. kola Superlige Srbije.

Pred crveno-belima je novi prvenstveni izazov, ali i meč koji nosi posebnu simboliku za defanzivca Strahinju Erakovića.

Strahinja Eraković na promociji u FK Crvena zvezda Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Upravo protiv Novog Pazara, u sezoni 2020/21, tada mladi štoper iz Zvezdine akademije zabeležio je debitantski nastup za prvi tim pod vođstvom Dejana Stankovića. Sada bi trebalo ponovo da zaigra protiv Novopazaraca.

Crveno-beli su u prvom kolu nacionalnog prvenstva u sezoni 2020/2021 slavili na Marakani rezultatom 3:0, a ta utakmica označila je početak seniorskog puta Strahinje Erakovića u klubu u kojem je ponikao i prošao sve mlađe kategorije.

Još jedan meč protiv Novog Pazara ostao je u sećanju Erakoviću, kada je u sezoni 2021/22 u okviru 11. kola Superlige Srbije prvi put poneo kapitensku traku Crvene zvezde. Tom prilikom, crveno-beli su na gostovanju ostvarili ubedljivu pobedu rezultatom 0:4.

Sada, pred utakmicu protiv istog rivala, Zvezdino dete se vratilo u klub, a predstojeći duel na Marakani biće prilika da zvezdaši pozdrave Strahinju Erakovića u važnom prvenstvenom meču.

Strahinja Eraković je rođen 22. januara 2001. godine u Beogradu. Prošao je kompletnu Omladinsku školu Crvene zvezde, gde se izdvojio kao lider i bio šampion svih mlađih kategorija sa kapitenskom trakom na ruci. Za Crvenu zvezdu je debitovao u avgustu 2020. godine na utakmici protiv Novog Pazara, a protiv istog rivala je po prvi put poneo kapitensku traku i postao jedan od najmlađih kapitena u istoriji Crvene zvezde.

Eraković je tokom prvog mandata odigrao 139 utakmica i osvojio tri vezane duple krune. U julu 2023. godine je prešao u ruski Zenit, za koji je odigrao 85 utakmica i osvojio tri trofeja. Strahinja Eraković je reprezentativac Srbije, a do sada je za A selekciju naše države odigrao 18 utakmica i postigao jedan gol.