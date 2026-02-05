Slušaj vest

Nenad Stojaković je na sednici UO FK Partizan trebalo da bude smenjen sa pozicije šefa stručnog štaba, barem su tako glasile informacije iz Humske, ali je nedugo nakon toga došlo do velikog obrta.

Stojaković je ipak dobio poverenje i ostaće na klupi crno-belih, prenosi "Sportski Žurnal".

On će ostati na klupi barem i na utakmici protiv Radnika u Surdulici. Ishod te utakmice mogao bi da mu produži boravak u Partizanu, ali i da definitivno označi njegov odlazak.

Crno-beli su saopštenjem potvrdili da trenutno neće doći do promene.

"Na danas održanoj sednici Upravnog odbora Fudbalskog kluba Partizan izvršena je finansijska analiza Kluba i raspravljalo se o aktuelnim sportskim pitanjima.

Klub će u narednom periodu preduzimati sve nužne aktivnosti kako bi se uspešno završio postupak licenciranja za evropska takmičenja.

U vezi sa sportskim pitanjima Upravni odbor je analizirao sve aspekte rada, počev od prelaznog roka, preko rada omladinske škole i prvog tima. Tokom diskusije, generalni direktor Danko Lazović predložio je smenu trenera prvog tima Nenada Stojakovića. Upravni odbor je iskazao stav da je trenutni fokus na sledećoj utakmici protiv Radnika, te da će se o toj temi diskutovati nakon te utakmice.

Fudbalski klub Partizan obaveštava javnost da je tokom prelaznog roka u Klub stigla ponuda od Fudbalskog kluba CSKA iz Moskve, za igrače Milana Roganovića i Nikolu Simića. Ponuda je odbijena usled neadekvatnih finansijskih uslova".

