Neće imati nimalo lak zadatak Aleksandar Stanojević u Turskoj, da ekipi Karagumruk sačuva status u elitnom rangu.

Pre desetak dana bivši šef struke Partizana Aleksandar Stanojević angažovao je na pozajmicu Šavija Babiku iz Crvene zvezde, a sada je blizu da dovede još jednog igrača crveno-belih.

Aleksandar Stanojević u poslednjem mandatu u FK Partizan Foto: Www.partizan.rs

Kako pišu mediji iz Turske, Aleksandar Stanojević poslao je ponudu Piteru Olajinki (30), nekadašnjem fudbaleru Crvene zvezde. Nigerijac koji se prošle sezone sporazumno razišao sa ekipom sa Marakane, trenutno je slobodan i nema klub.

Aleksandar Stanojević veruje da bi sa Šavijem Babikom i Piterom Olajinkom na desnom i levom krilu dobio ono što mu je potrebno, za borbu za opstanak. Karagumruk drži "fenjer" poslednji su na tabeli sa svega devet bodova, nakon 20 utakmica, imaju svega dve pobede, tri remija i čak 15 poraza.

Piter Olajinka pred utakmicu protiv Leha Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Kajzerispor koji je samo mesto iznad Karagumruka ima šest bodova više, a Kasimpaša koji je takođe u zoni ispadanja ima 16 bodova. Aleksandar Stanojević moći će da testira pojačanja u subotu, kada će dočekati ekipu Antalije u matine terminu, od 12.30 časova, u Istanbulu.

Piter Olajinka igrao je dve sezone za Crvenu zvezdu, od 2023. do 2025. Stigao je na Marakanu kao slobodan igrač iz praške Slavije, sa statusom jednom od najboljih fudbalera kluba iz Češke. Za crveno-bele je upisao 46 utakmica i dao 14 golova. Teška povreda u Ligi šampiona, protiv Monaka, kada mu je stradala Ahilova peta, odvojila ga je šest meseci od terena, a posle toga nikada nije mogao da se vrati u pravu formu, pa je otuda i razlaz sa Zvezdom bio najbolje rešenje za obe strane.