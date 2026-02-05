Real Madrid ima šest uzastopnih pobeda u Primeri, sa poslednjim porazom u decembru od Selte Vigo (0:2).
KRALJEVI OSLABLJENI PROTIV SLEPIH MIŠEVA: Real Madrid bez Vinisijusa i Belingema u duelu protiv Valensije
Fudbalski klub Real Madrid će u nedelju igrati bez Vinisijusa Žuniora i Džuda Belingema na meču španske Primere protiv Valensije.
Barselona - Real Madrid Foto: FADEL SENNA / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia
Vinisijus propušta utakmicu zbog pet žutih kartona, dok Belingem neće igrati zbog povrede butnog mišića.
Nije preciziran datum njegovog povratka, ali se očekuje da će biti van terena nekoliko nedelja.
Real Madrid ima šest uzastopnih pobeda u Primeri, sa poslednjim porazom u decembru od Selte Vigo (0:2).
Trener Reala, Alvaro Arbeloa, mogao bi da računa na povratak defanzivaca Trenta Aleksandera-Arnolda, Antonija Rüdigera i Ferlanda Mendi nakon duže pauze zbog povreda.
