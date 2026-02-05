Slušaj vest

Gitens se povredio u pobedi Čelsija nad Vest Hemom (3:2) prošle nedelje i izostao je sa revanš utakmice polufinala Liga kupa protiv Arsenala u utorak.

Trener Čelsija Liam Rosenior nije precizirao tačan period oporavka, ali je naveo da deluje da će odsustvovati duži period.

"Nažalost, izgleda da će odsustvo biti duže. Ima pukotinu u butnom mišiću, što je velika šteta i veliki gubitak za nas. Još je rano da kažemo koliko će tačno biti van terena", rekao je Rosenior.

Pozitivna vest za Čelsi je da će Kol Palmer i Estevao biti spremni za start protiv Vulverhemptona, nakon što su protiv Arsenala koristili samo kao zamene.

