Fudbaler Čelsija Džejmi Gitens odsustvovaće duži period sa terena zbog povrede butnog mišića, preneo je londonski klub.
KAKAV UDARAC ZA ČELSI: Gitens zbog povrede duži period van terena
Gitens se povredio u pobedi Čelsija nad Vest Hemom (3:2) prošle nedelje i izostao je sa revanš utakmice polufinala Liga kupa protiv Arsenala u utorak.
Trener Čelsija Liam Rosenior nije precizirao tačan period oporavka, ali je naveo da deluje da će odsustvovati duži period.
"Nažalost, izgleda da će odsustvo biti duže. Ima pukotinu u butnom mišiću, što je velika šteta i veliki gubitak za nas. Još je rano da kažemo koliko će tačno biti van terena", rekao je Rosenior.
Pozitivna vest za Čelsi je da će Kol Palmer i Estevao biti spremni za start protiv Vulverhemptona, nakon što su protiv Arsenala koristili samo kao zamene.
(Beta)
