Duel Santa Kruza i Seržipea u brazilskoj Seriji D obišao je planetu, ali ne zbog rezultata, već zbog penala kakav fudbalska publika do sada nije imala priliku da vidi.

Pobednik šesnaestine finala plej-ofa za plasman u Seriju C odlučen je posle penal-lutrije, u kojoj su se uspešnijim pokazali fudbaleri Santa Kruza. Ipak, junak večeri, barem kada je reč o atrakciji, bio je igrač Seržipea, Luan.

1/4 Vidi galeriju Najluđi penal u istoriji Foto: Screenshot / X

Njegovo izvođenje jedanaesterca potpuno je zbunilo i sudiju i golmana Santa Kruza, koji su u prvi mah delovali kao da ne veruju da je upravo to njegov konačni izbor. Tek kada je krenuo u realizaciju, postalo je jasno da ne blefira.

Luan je na kraju pogodio mrežu i produžio nadu svog tima, ali je ona ugašena već u narednim penalima, pa je Santa Kruz ipak izborio prolaz dalje.