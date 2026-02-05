Slušaj vest

U izveštaju Fife navodi se da je to povećanje od tri odsto u odnosu na prethodnu godinu u globalnim poslovima između klubova u zemljama koje su članice svetske kuće fudbala.

Međutim, ukupna potrošnja smanjena je za oko 18 odsto u odnosu na prethodni prošlogodišnji rekord od 1,95 milijardi dolara.

Ponovo su najviše potrošili engleski klubovi sa 363 miliona dolara izdatih na transfere, a nadoknadili su samo 150 miliona dolara prodajući igrače klubovima u drugim zemljama. Italijanski klubovi su drugi po potrošnji sa 283 miliona dolara, a zatim Brazil, Nemačka i Francuska.

Najviše su od transfera zaradili francuski klubovi - 218 miliona dolara, zatim italijanski, brazilski, engleski i španski klubovi.

U ženskom fudbalu, klubovi su potrošili više od 10 miliona dolara na međunarodne transfere, što je povećanje od 85 odsto u odnosu na prethodni rekord od pre godinu dana. Broj međunarodnih transfera manji je za šest odsto - 420.

Najviše su potrošili engleski klubovi, više od pet miliona dolara, a takođe su najviše i zaradili.

