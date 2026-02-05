Slušaj vest

Reprezentativac Malte se posle pola godine provedenih na Banovom brdu vratio na ostrvo u Sredozemnom moru, gde je i započeo karijeru.

Embong je bio u mlađim kategorijama Hibernijansa, a potom je od 2019. do 2025. godine nosio dres Birkirkare, za koju je odigrao 135 mečeva, postigao je pet golova.

Embong je na Banovo brdo došao u julu prošle godine, a potpisao je ugovor na dve godine. Rođen je na Malti 2. septembra 2001. godine, igra na poiziciji desnokrilnog napadača, a podjednako dobro se snalazi i na levoj strani napada.

Embong je za Čukarički odigrao pet mečeva u jesenjem delu šampionata.