Čukarički je pozajmio Pola Embonga malteškoj Florijani.
REPREZENTATIVAC MALTE NAPUSTIO BANOVO BRDO! Pol Embong na pozajmici u Florijani
Reprezentativac Malte se posle pola godine provedenih na Banovom brdu vratio na ostrvo u Sredozemnom moru, gde je i započeo karijeru.
Embong je bio u mlađim kategorijama Hibernijansa, a potom je od 2019. do 2025. godine nosio dres Birkirkare, za koju je odigrao 135 mečeva, postigao je pet golova.
Čukarički - Crvena zvezda, 21. kolo Super lige Srbije Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©
Embong je na Banovo brdo došao u julu prošle godine, a potpisao je ugovor na dve godine. Rođen je na Malti 2. septembra 2001. godine, igra na poiziciji desnokrilnog napadača, a podjednako dobro se snalazi i na levoj strani napada.
Embong je za Čukarički odigrao pet mečeva u jesenjem delu šampionata.
