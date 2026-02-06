Slušaj vest

Poslednjih godina sve je manje srpskih fudbalera u najvećim evropskim klubovima.

Nekada je to bilo nezamislivo, ali nažalost vremena su se promenila.

Barselona, Real Madrid, Bajern, Inter, PSŽ, Liverpul, Mančester siti, Arsenal, srpskih igrača nema ni na vidiku u redovima ovih evropskih velikana.

Nemanja Vidić je svojevremeno bio kapiten Mančester junajteda, Branislav Ivanović uzdanica Čelsija, Dejan Stanković, Siniša Mihajlović,AleksandarKolarov vodeći igrači Lacija i Intera.

Vlahović i Jović

Sada je tu samo Dušan Vlahović koji je operisan, a i pre toga je bio u drugom planu u Juventusu.

Luka Jović nastupao je za Real Madrid i Milan, sada je u atinskom AEK-u

Poslednji Mohikanac sto bi se reklo je Luka Jović koji je za Real Madrid nastupao od 2019 deo 2022 godine, gde je bio nažalost ne u drugom, nego trećem planu.

Jović se potom preselio u Italiju i nakon boravka u Firenci nosio dres Milana od 2023 do 2025 godine,ali nije imao zapaženu ulogu.

Aleksandar Mitrović i Sergej Milinković Savić otisnuli su se putem novca u Saudijsku Arabiju. Slično je uradio i doskorašnji kapiten reprezentacije Srbije Dušan Tadić koji je trenutno u Emiratima.

Ko je kriv i šta treba uraditi

Kako i zašto je došlo do toga je kompleksno pitanje.

Deluje da je nedostatak kvalitetne struke najveći problem, jer sve kreće iz mlađih selekcija.

Naravno ništa manji nije ni uticaj menadžera i što talentovani srpski igrači odlaze prerano u inostranstvo za " šaku evra" gde uglavnom imaju epizodne uloge i brzo propadaju.

Liga nam nije za ponos, kvalitet mečeva nije na visokom nivou, a ni infrastruktura nije za pohvalu.

Šta je potrebno uraditi, valjda znaju oni koji su nadležni za to.

Da je dobro, nije. I za sada nema naznaka da će biti bolje.