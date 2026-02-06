Slušaj vest

Fudbalski klub Bajern iz Minhena objavio je danas da je krilni napadač Serž Gnabri produžio ugovor sa klubom do 2028. godine.

1/4 Vidi galeriju Bajern Minhen - Boka juniors Foto: Samah Zidan / AFP / Profimedia, Douglas Murray / Actionplus / Profimedia

"On je jedan od stubova ovog tima, kako na terenu, tako i u svlačionici. Osvojio je sve sa klubom, a ipak uvek želi više, to ga čini uzorom", istakao je sportski direktor Bajerna Maks Eberl.

Gnabri, koji je stigao iz Verder Bremena 2017. godine za osam miliona evra, uz pozajmicu u Hofenhajmu tokom sezone 2017/18, za Bajern je odigrao 311 utakmica, postigao 100 golova i upisao 69 asistencija.

"Oduševljen sam što ću još nekoliko godina moći da igram za Bajern. Kada sam ovde stigao, nisam ni sanjao da ću do kraja ovog ugovora biti više od deset godina u klubu. Moj cilj je da tako i ostane, mi smo pravi tim i možemo postići velike stvari", rekao je Gnabri.