Ronaldo je izostavljen iz ekipe u ponedeljak za utakmicu protiv Al Rijada, a portugalska A Bola prenela je da je on odbio da igra jer nije zadovoljan načinom na koji klub vodi saudijski Javni investicioni fond (PIF).

Izvor Bi-Bi-Sija (BBC) naveo je da je glavni razlog Ronaldove frustracije bio prelazak njegovog bivšeg timskog kolege iz Real Madrida Karima Benzeme u rivalski Al Hilal.

Benzema je debitovao het-trikom u pobedi Al Hilala 6:0 protiv Al Uhduda.

Najuspešnije saudijske klubove Al Nasr i Al Hilal vodi PIF, koji je i vlasnik Njukasla.

Ronaldo je u sredu postavio fotografiju kako se vratio na trening u sredu, ali je BBC preneo da u saudijskoj ligi nisu sigurni da će Portugalac igrati u petak protiv Al Itihada.

"Saudijska liga je strukturirana oko jednostavnog principa: svaki klub posluje nezavisno pod istim pravilima. Klubovi imaju svoje uprave, svoje izvršne direktore i svoje fudbalsko rukovodstvo. Odluke o dovođenju, trošenju i strategiji su na klubovima, u sklopu finansijskog okvira osmišljenog da obezbedi održivost i konkurentsku ravnotežu koji se podjednako primenjuje na celu ligu", navodi se u saopštenju Saudijske lige.

Ronaldo ;je prešao u Al Nasr 2022. godine, nakon što je u sred sezone napustio Mančester junajted i tada je postao najbolje plaćeni igrač u istoriji fudbala sa godišnjom platom od 177 miliona funti. On je od tada osvojio samo jedan trofej, Kup šampiona arapskih klubova.

Petostruki osvajač Zlatne lopte je u junu 2025. godine produžio ugovor na još dve godine, nakon spekulacija da bi mogao da napusti klub i pređe na pozajmicu u Al Hilal.

"Kristijano je od svog dolaska potpuno angažovan u Al Nasru i odigrao je važnu ulogu u rastu i ambiciji kluba. Kao i svaki elitni takmičar, on želi da pobedi. Ali nijedan pojedinac, ma koliko bio značajan, ne donosi odluke van svog kluba", navodi se u saopštenju.

"Nedavne transfer aktivnosti jasno pokazuju tu nezavisnost. Jedan klub je ojačao na određen način. Drugi je izabrao drugačiji pristup. To su klupske odluke, donete u okviru odobrenih finansijskih parametara", piše u saopštenju.

Al Nasr nije bio aktivan u januarskom prelaznom roku.

Al Hilal je neporažen u ligi i prvi je sa 50 bodova posle 20 utakmica, a Al Nasr ima četiri boda manje i utakmicu manje na trećem mestu.

(Beta)