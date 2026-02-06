Slušaj vest

Fudbaleri Partizana gostovaće u subotu ekipi Radnika iz Surdulice, u utakmici 22. kola Super lige Srbije, dok će vodeća Crvena zvezda istog dana dočekati Novi Pazar.

Partizan utakmicu u Surdulici dočekuje nakon slabog izdanja protiv Radničkog iz Niša (0:0), posle čega su pali na drugo mesto šampionata.

Radnik je u drugi deo sezone ušao porazom od Železničara u Pančevu (0:1), pa sada na osmom mestu ima 28 bodova.

Meč u Surdulici igra se u subotu od 14.00, a u isto vreme u Ivanjici se sastaju Javor i TSC. Oba tima imaju po 24 boda na 11, odnosno 12. poziciji.

Dva sata kasnije na stadionu "Rajko Mitić" Zvezda dočekuje Novi Pazar. Crveno-beli su u prolećni deo šampionata ušli pobedom na gostovanju kod Čukaričkog (3:1), posle čega zauzimaju prvo mesto na tabeli Super lige Srbije sa bodom prednosti u odnosu na Partizan.

Novi Pazar gostovanje u Beogradu očekuje nakon nerešenog rezultata sa Spartakom (2:2). Na tabeli Super lige Srbije Novi Pazar se nalazi na petom mestu sa 33 boda.

U nedelju su na programu četiri utakmice, a program počinje u 13.00 u Nišu gde se sastaju domaći i kragujevački Radnički.

Tim iz Kragujevca je u drugi deo sezone ušao pobedom nad IMT-om (3:1), pa sada na sedmom mestu ima 30 bodova, dok je niški tim 14. sa 20 bodova.

Sat vremena kasnije u Loznici se sastaju IMT i Napredak. Oba kluba su u nastavak sezone ušli porazima. IMT se nalazi na 13. mestu sa 22 boda, a kruševački tim na poslednjem, 16. mestu, ima 12 bodova.

Od 15.00 u Subotici igraju Spartak i Železničar iz Pančeva. Železničar zauzima četvrto mesto u domaćem prvenstvu sa 34 boda, dok je Spartak na pretposlednjoj, 15. poziciji, sa 16 bodova.

Pola sata kasnije u Novom Sadu igraju Vojvodina i lučanska Mladost. Novosadski tim posle pobede na gostovanju kod TSC-a (2:0) ima 43 boda, pet manje od vodeće Zvezde, a Mladost zauzima 10. mesto sa 26 bodova.

Kolo u ponedeljak zaključuju OFK Beograd i Čukarički. Beogradski derbi igra se od 13.00 u Zaječaru, gde kao domaćin nastupa klub sa Karaburme.

Čukarički na šestom mestu ima 30 bodova, a OFK Beograd na devetoj poziciji ima četiri boda manje.

