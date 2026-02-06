Slušaj vest

Fudbaleri Partizana u subotu od 14 časova gostovaće Radniku u Surdulici, a uoči ovog meča i dan posle opšteg haosa oko njegove smene, medijima se obratio trener crno-belih, Nenad Stojaković.

Stojaković je prvo govorio o meču protiv Radnika.

- Bavili smo se ekipom Radnika, ono što smo videli je kvalitetno. Idemo da pobedimo sutra. U sklopu priprema smo trenirali na veštaku, rizikovali smo, jer igrači nisu navikli. Utakmice koje su igrane tako, nisu dobro pripremljene. Uspeli smo da se prilagodimo. Svi mi zavisimo od rezultata, to je merilo. Ljude u klubu i oko kluba zanimaju tri boda i trka za titulu. To mi je jasno. Igrači koji su mlađi, shvataju šta je najvažnije, a to je pobeda - počeo je priču Stojaković, pa dodao:

- Od trenutka kada smo završili utakmicu i razgovarali, primećujem napor koji pojedinac pravi. Individualno pokušava da pomogne. Nemam zamerku prema poslu. Desi se dan da iskoči pojedinac, pogotovo kod mladih momaka koji ne mogu da zadrže fokus. Osećaju trenutak i ubeđen sam da će odgovoriti na pravi način.

- Došao sam sa treninga i to me zateklo. Kada sam seo ovde, moja filozofija je trening i razmišljam o tome samo. Na kraju kada pogledamo istoriju trenera Partizana, ja lično u ovom trenutku zavisim od rezultata, mene jedino to čuva. To je suština cele priče. Teško mi je i krivo, ne postoji jedinstvo. Iz svake situacije rastemo. Došao sam u poziciju zato što sam bio spreman kao čovek, ne kao trener. Da prihvatim pritisak. Nova situacija za mlade ljude, ali sam siguran i šaljem poruku da uče iz toga i da imaju odgovornost. Lako je sakriti se iza kluba, trenera. Ja sam spreman da podnesem odgovornost. Najvažnije mi je da ljude učim tome.

Nije želeo dodatno da se osvrće na ovu temu.

- Trudim se da razmišljam o današnjem danu i da pripremim ekipu da sutra pobedimo. I mi ćemo to sutra da uradimo. Dogovor je da vidimo i spojimo Teleoptik, sa igračima koji su izneli sve. Da vidimo da će neki ljudi otići i da ih neko zameni. Da li neko postoji. Miksali smo, Partizan uvek ide na pobedu. Utakmica protiv Đera, ozbiljna ekipa. Korektna igra, dobar tim. Novi momci koji su pokazali da Partizan može da računa na njih. Pripreme uspešne iz mog sektora, imamo na koga da računamo. Nije prijatno da Partizan igra nerešeno ili da izgubi i u prijateljskoj utakmici. Moramo da gledamo širu sliku. Ja kao trener zavisim od rezultata, ni od čije loše ili dobre volje. Mene čuvaju rezultati.

Govorio je i o borbi za titulu, ali i kadrovskoj situaciji.

- Niko ne želi da bude bez titule posle osam godina. Rezultati čuvaju igrače. Čak i ljude koji vode klub. Pokušavam da napravim ljude koji će da osvoje titulu. Stojim iza toga.Vukotić nije trenirao par dana, ostalo se nije menjalo. Biće sanirano ostalo. Zdjelar i Mitrović su se potrošili na treninzima, putovaće za Surdulicu. Kako će izgledati, videćemo sutra. Pozvao bih navijače Partizana da podrže momke. Nemoguće je da uradimo bilo šta bez njih, neka dođu u što većem broju, ne možemo ništa bez njih - zaključio je Nenad Stojaković.

