Fudbalski klub Bačka izdao je saopštenje u kojem je obavestio javnost o smrti Milana Škrbića, bivšeg predsednika kluba:

- OFK Bačka sa dubokim žaljenjem obaveštava sportsku javnost da je u 80. godini života preminuo Milan Škrbić, bivši predsednik kluba i istaknuti sportski radnik, koji je značajan deo svog života posvetio Bačkoj i razvoju fudbala u našem gradu - navodi Bačka i dodaje.

Danas je u prostorijama kluba održana komemorativna sednica, na kojoj je odata minuta ćutanja u znak sećanja i poštovanja prema Milanu Škrbiću. Prisutnima su se emotivnim rečima obratili njegov sin Branislav i ćerka Branka, kao i bivši fudbaleri OFK Bačka, Čabrilo i Čeković, koji su svedočili o njegovoj posvećenosti, ljudskim vrednostima i neizbrisivom tragu koji je ostavio u klubu.

Milan Škrbić će ostati upamćen kao čovek koji je OFK Bačku nosio u srcu, uvek radeći u interesu kluba i zajednice, sa velikim poštovanjem prema igračima, saradnicima i navijačima.

Sahrana Milana Škrbića obaviće se danas u 14.00 časova. OFK Bačka izražava iskreno saučešće porodici, prijateljima i svima koji su ga poznavali.