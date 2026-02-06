Slušaj vest

Nova bura u Super ligi Srbije. Čuveni srpski trener koji trenutno vodi Javor iz Ivanjice, Radovan Ćurčić, digao je glas i osuo žestoku paljbu zbog izbora sudija za naredni meč njegovog tima.

Javor će u subotu od 14 časova dočekati TSC u Ivanjici, a pravdu će deliti Danilo Nikolić iz Lovćenca, mesta blizu Bačke Topole.

- Nije mi jasno da utakmicu između Javora iz Ivanjice i TSC-a iz Bačke Topole, od 24 arbitra u ligi, sudi sudija iz Bačke Topole. Pokušavam da moj i fokus mojih igrača bude samo na utakmici, ali su ovo neke poruke koje nam se šalju i po mom mišljenju nisu normalne, posebno u trenutku u kojem smo mi i dalje duboko povređeni nakon utakmice protiv Vojvodine - počeo je priču Ćurčić, pa dodao:

1/5 Vidi galeriju Radovan Ćurčić Foto: Srdjan Stevanovic ©/2024 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic ©/2023 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

- Mislim da se radi o dobrom sudiji i nemam ništa loše da kažem o njemu, ali jednostavno smatram da nije normalno da se za ovu utakmicu delegira sudija koji dolazi iz mesta iz kojeg je ekipa protiv koje igramo. Ne želim da aludiram ni na šta, ali moram da se zapitam zašto uvek nama ide prst u oko. Revoltiran sam, jer se skreće pažnja sa duela između TSC-a i Javora, koji je uvek bio korektan.

Da li će Danilo Nikolić uspeti da odgovori narednom zadatku na odgovarajući način, ostaje da se vidi.

BONUS VIDEO: