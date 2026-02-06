Slušaj vest

Svašta smo videli u srpskom fudbalu, ali ovako nešto... Da se napušta klub dan pred meč?! I to utakmicu sa Crvenom zvezdom! Vladimir Gaćinović podneo je ostavku na mesto trenera Novog Pazara.

FK Novi Pazar izdao je saopštenje koje prenosimo u celosti:

Želimo da obavestimo javnost o vesti koja nam svima u klubu veoma teško pada. Naš trener, Vladimir Gaćinović, odlučio je da napusti FK Novi Pazar iz zdravstvenih razloga. To je odluka koju nije bilo lako doneti, ali je moramo poštovati i prihvatiti.

„Moram da kažem jasno – Gaćinović je najbolji trener u istoriji FK Novi Pazar. Sa njim smo napravili rezultate koji će se dugo pamtiti i ispisali najlepše stranice našeg kluba.

Naravno da navijačima ovo neće biti lako da prihvate, niti je lako nama u klubu, ali iznad fudbala postoji nešto važnije. Želim da mu se iskreno zahvalim na svemu što je uradio za Novi Pazar, na energiji, posvećenosti i veri koju je doneo u svlačionicu i među sve nas.

Gaćinović će uvek biti deo naše porodice i vrata FK Novi Pazar za njega su zauvek otvorena“, izjavio je generalni sekretar kluba Fikret Međedović.

“Teška srca napuštam Novi Pazar i želim da kažem da je ovo isključivo moja odluka. U ovom trenutku sam veoma iscrpljen i ne osećam da imam energiju koja je potrebna da vodim klub na način na koji on to zaslužuje. Smatram da je za sve najbolje da ekipa nastavi dalje sa novim trenerom koji će doneti novu snagu.

Ova odluka mi izuzetno teško pada, jer ljudi sa kojima sam radio nisu bili samo saradnici, oni su moja braća. Sa ovim navijačima i ovim gradom doživeo sam najlepši i najposebniji period svoje karijere i života. Ono što sam ovde osetio ne može se lako opisati i siguran sam da to nigde drugo nisam doživeo.

U Novi Pazar sam došao drugi put i zajedno smo ostvarili istorijski uspeh za klub. Zbog svega što smo prošli, znam da bih i emotivno i životno bio mnogo siromašniji da nisam imao priliku da budem deo ove priče.

Od srca hvala svima klubu, igračima, saradnicima i navijačima na poverenju, podršci i ljubavi koju sam ovde dobio. Novi Pazar će uvek imati posebno mesto u mom srcu", izjavio je Vladimir Gaćinović.