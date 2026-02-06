Slušaj vest

Ženska futsal liga Beograda stigla je do same završnice i u finalnom meču snage će odmeriti ekipe koje su u toku sezone najviše pokazale.

GFK i Solunac vodiće odlučujuću bitku za titulu u prestonici i kada u obzir uzmemo sve parametre - nema dileme da nas očekuje spektakl. GFK je regularan deo završio na prvom mestu, Solunac na drugom, ali su dame iz Barajeva uspele da slave sa 4:3 u jedinom meču ove sezone. U polufinalu je GFK savladao Železnik sa 5:1, a Solunac ekipu Studenta sa 2:1.

Finale je zakazano za subotu, 7. februar, od 19.20 u SC Rakovica, ulaz je besplatan, a kapiteni obe ekipe, Jovana Jevremović (GFK) i Danica Radulović (Solunac) najavili su ovu utakmicu.

Šta očekujete od finalnog meča?

Jovana Jevremović, GFK:

- Od finalnog meča očekujem pre svega veliku borbu na obe strane. Finale uvek nosi posebnu težinu, pa svaki detalj može biti važan.

Sve u svemu očekujem neizvesnu, zanimljivu utakmicu i dobru atmosferu u hali.

Foto: GFK

Danica Radulović, Solunac:

- Očekujem veoma borbenu i neizvesnu utakmicu. Finale je poseban meč gde sitnice odlučuju, tako da verujem da će presuditi fokus, želja i timska energija. Znam koliko ova utakmica znači i daćemo maksimum od prvog do poslednjeg minuta. Svaki trenutak na terenu posvećujem našem drugu i velikom igraču naše muške ekipe Igoru Milovanoviću koji je nastradao u saobraćajnoj nezgodi.

Foto: Privatna arhiva

Ova sezona je bila daleko izjednačenija i dinamičnija nego neke prethodne, kako vi gledate na to? Da li je to znak da bi ženski futsal u budućnosti mogao da dobije na popularnosti?

Jovana Jevremović, GFK:

- Ova sezona je zaista bila zanimljivija i izjednačenija nego prethodnih godina. Imali smo jednu ekipu više, što je dodatno podiglo kvalitet i učinilo ligaški deo znatno kompetitivnijim u borbi za plej-of. Sve ekipe su napredovale, pa smo imali vrlo borbene i ujednačene utakmica. Definitivno se vidi sve veće interesovanje za ženski futsal, devojke konstantno napreduju i verujem da nas u budućnosti očekuje još veća popularnost i razvoj ovog sporta.

Danica Radulović, Solunac:

- Sigurno jeste. Liga je iz godine u godinu sve kvalitetnija, ekipe više rade, treninzi su ozbiljniji i razlike su sve manje. To je najbolji pokazatelj napretka i verujem da ženski futsal ima veliki potencijal i da će privlačiti sve više publike i pažnje.

Recite nam nešto o meču koji ste protiv rivala odigrali u ligaškom delu i u kom je Solunac odneo pobedu rezultatom 4:3?

1/19 Vidi galeriju Detalji sa meča GFK - Solunac odigranog u regularnom delu ženske futsal lige Beograda Foto: GFK

Jovana Jevremović, GFK:

- Protiv Solunca smo igrali u poslednjem kolu ligaškog dela, kada je plasman već bio poznat i kada smo mi već obezbedili prvo mesto, pa utakmica nije imala klasičan takmičarski značaj. Iskoristili smo je da isprobamo i neke nove stvari i damo priliku igračicama koje su imale malo manju minutažu. Meč je bio veoma dinamičan, sa dosta trke, borbe i golova, i mogao je da ode na obe strane, ali je tog dana ekipa Solunca bila uspešnija i zasluženo slavila.

Danica Radulović, Solunac:

- Ta utakmica je pokazala koliko su nijanse male između dva tima. Bilo je mnogo tempa, duela i taktičkog nadmudrivanja, a upravo iz tog meča smo izvukle važne lekcije. Očekujem sličan ritam i u finalu, ali verujem da možemo da budemo još disciplinovanije i konkretnije u završnici.

Imate li poruku za protivnice pred utakmicu odluke?

Jovana Jevremović, GFK:

- Želim im fer i korektnu utakmicu. Ovo je savršena prilika da obe ekipe daju svoj maksimum, pokažu šta znaju, pa neka bolja ekipa pobedi.

1/4 Vidi galeriju Jovana Jevremović Foto: GFK

Danica Radulović, Solunac:

- Očekujem fer i kvalitetnu utakmicu dostojnu finala. Neka obe ekipe pruže svoj maksimum, pa neka bolji tim na terenu na kraju zasluženo slavi.

1/5 Vidi galeriju Danica Radulović Foto: Privatna Arhiva

Imate li poruku za publiku pred utakmicu odluke?

Jovana Jevremović, GFK:

- Samo da dođu u što većem broju i uživaju, jer ih sigurno očekuje zanimljiva utakmica puna lepih poteza. Da napunimo tribine i svi zajedno napravimo najbolju moguću promociju ženskog futsala i spektakl za pamćenje!

Danica Radulović, Solunac:

- Pozivam sve ljubitelje sporta da dođu i budu deo finala. Podrška sa tribina nam daje dodatnu snagu i motivaciju, a mi obećavamo borbu i srce na terenu do poslednjeg zvižduka. Dođite da zajedno stvorimo atmosferu koja će se pamtiti i pokažemo koliko ženski futsal zaslužuje pažnju i podršku.

Kao što smo rekli, GFK i Solunac odigraće finalni meč ženske futsal lige Beograda u subotu od 19.20 u SC Rakovica, ulaz je besplatan, a ko ne može da stigne u halu obezbeđen je i direktan prenos putem YouTube-a, na sledećem linku:

Utakmicu će suditi Nikola Rabrenović i Luka Dragić, treći sudija biće Nemanja Petrović, a delegat Milica Nikolić. Titulu brani ekipa GFK koja je u finalnom okršaju prošle sezone savladala upravo ekipu Solunca sa 2:1.

BONUS VIDEO: