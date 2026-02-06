KO VLADA BEOGRADOM U KONKURENCIJI DAMA?! Sve je spremno za spektakl i borbu za trofej u ženskoj futsal ligi prestonice: GFK i Solunac vode odlučujuću bitku!
Ženska futsal liga Beograda stigla je do same završnice i u finalnom meču snage će odmeriti ekipe koje su u toku sezone najviše pokazale.
GFK i Solunac vodiće odlučujuću bitku za titulu u prestonici i kada u obzir uzmemo sve parametre - nema dileme da nas očekuje spektakl. GFK je regularan deo završio na prvom mestu, Solunac na drugom, ali su dame iz Barajeva uspele da slave sa 4:3 u jedinom meču ove sezone. U polufinalu je GFK savladao Železnik sa 5:1, a Solunac ekipu Studenta sa 2:1.
Finale je zakazano za subotu, 7. februar, od 19.20 u SC Rakovica, ulaz je besplatan, a kapiteni obe ekipe, Jovana Jevremović (GFK) i Danica Radulović (Solunac) najavili su ovu utakmicu.
Šta očekujete od finalnog meča?
Jovana Jevremović, GFK:
- Od finalnog meča očekujem pre svega veliku borbu na obe strane. Finale uvek nosi posebnu težinu, pa svaki detalj može biti važan.
Sve u svemu očekujem neizvesnu, zanimljivu utakmicu i dobru atmosferu u hali.
Danica Radulović, Solunac:
- Očekujem veoma borbenu i neizvesnu utakmicu. Finale je poseban meč gde sitnice odlučuju, tako da verujem da će presuditi fokus, želja i timska energija. Znam koliko ova utakmica znači i daćemo maksimum od prvog do poslednjeg minuta. Svaki trenutak na terenu posvećujem našem drugu i velikom igraču naše muške ekipe Igoru Milovanoviću koji je nastradao u saobraćajnoj nezgodi.
Ova sezona je bila daleko izjednačenija i dinamičnija nego neke prethodne, kako vi gledate na to? Da li je to znak da bi ženski futsal u budućnosti mogao da dobije na popularnosti?
Jovana Jevremović, GFK:
- Ova sezona je zaista bila zanimljivija i izjednačenija nego prethodnih godina. Imali smo jednu ekipu više, što je dodatno podiglo kvalitet i učinilo ligaški deo znatno kompetitivnijim u borbi za plej-of. Sve ekipe su napredovale, pa smo imali vrlo borbene i ujednačene utakmica. Definitivno se vidi sve veće interesovanje za ženski futsal, devojke konstantno napreduju i verujem da nas u budućnosti očekuje još veća popularnost i razvoj ovog sporta.
Danica Radulović, Solunac:
- Sigurno jeste. Liga je iz godine u godinu sve kvalitetnija, ekipe više rade, treninzi su ozbiljniji i razlike su sve manje. To je najbolji pokazatelj napretka i verujem da ženski futsal ima veliki potencijal i da će privlačiti sve više publike i pažnje.
Recite nam nešto o meču koji ste protiv rivala odigrali u ligaškom delu i u kom je Solunac odneo pobedu rezultatom 4:3?
Jovana Jevremović, GFK:
- Protiv Solunca smo igrali u poslednjem kolu ligaškog dela, kada je plasman već bio poznat i kada smo mi već obezbedili prvo mesto, pa utakmica nije imala klasičan takmičarski značaj. Iskoristili smo je da isprobamo i neke nove stvari i damo priliku igračicama koje su imale malo manju minutažu. Meč je bio veoma dinamičan, sa dosta trke, borbe i golova, i mogao je da ode na obe strane, ali je tog dana ekipa Solunca bila uspešnija i zasluženo slavila.
Danica Radulović, Solunac:
- Ta utakmica je pokazala koliko su nijanse male između dva tima. Bilo je mnogo tempa, duela i taktičkog nadmudrivanja, a upravo iz tog meča smo izvukle važne lekcije. Očekujem sličan ritam i u finalu, ali verujem da možemo da budemo još disciplinovanije i konkretnije u završnici.
Imate li poruku za protivnice pred utakmicu odluke?
Jovana Jevremović, GFK:
- Želim im fer i korektnu utakmicu. Ovo je savršena prilika da obe ekipe daju svoj maksimum, pokažu šta znaju, pa neka bolja ekipa pobedi.
Danica Radulović, Solunac:
- Očekujem fer i kvalitetnu utakmicu dostojnu finala. Neka obe ekipe pruže svoj maksimum, pa neka bolji tim na terenu na kraju zasluženo slavi.
Imate li poruku za publiku pred utakmicu odluke?
Jovana Jevremović, GFK:
- Samo da dođu u što većem broju i uživaju, jer ih sigurno očekuje zanimljiva utakmica puna lepih poteza. Da napunimo tribine i svi zajedno napravimo najbolju moguću promociju ženskog futsala i spektakl za pamćenje!
Danica Radulović, Solunac:
- Pozivam sve ljubitelje sporta da dođu i budu deo finala. Podrška sa tribina nam daje dodatnu snagu i motivaciju, a mi obećavamo borbu i srce na terenu do poslednjeg zvižduka. Dođite da zajedno stvorimo atmosferu koja će se pamtiti i pokažemo koliko ženski futsal zaslužuje pažnju i podršku.
Kao što smo rekli, GFK i Solunac odigraće finalni meč ženske futsal lige Beograda u subotu od 19.20 u SC Rakovica, ulaz je besplatan, a ko ne može da stigne u halu obezbeđen je i direktan prenos putem YouTube-a, na sledećem linku:
Utakmicu će suditi Nikola Rabrenović i Luka Dragić, treći sudija biće Nemanja Petrović, a delegat Milica Nikolić. Titulu brani ekipa GFK koja je u finalnom okršaju prošle sezone savladala upravo ekipu Solunca sa 2:1.
